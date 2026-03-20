Wall Street dérape, les turbulences au Moyen-Orient attisant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les mouvements boursiers de clôture)

* Les principaux indices subissent une quatrième perte hebdomadaire consécutive

* Les Etats-Unis déploient plus de troupes au Moyen-Orient

* S&P 500 -1,51%, Nasdaq -2,01%, Dow -0,96%

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Wall Street a terminé en forte baisse vendredi, le S&P 500 clôturant à son plus bas niveau depuis six mois, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran est entrée dans sa quatrième semaine, aggravant les inquiétudes concernant l'inflation et la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt. Le conflit au Moyen-Orient n'a montré aucun signe d'apaisement. L'armée américaine a déployé un navire d'assaut amphibie avec des milliers de Marines et de marins supplémentaires au Moyen-Orient, tandis que le nouveau chef suprême de l'Iran a salué l'"unité" et la "résistance" de l'Iran.

"Le marché se fait enfin à l'idée que ce conflit pourrait durer plus longtemps que prévu, et je pense que c'est la raison pour laquelle les marchés reculent. Ce conflit pourrait durer non pas quelques semaines, mais peut-être plusieurs mois", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

CHUTE DES SEPT MAGNIFIQUES

Les entreprises les plus précieuses de Wall Street ont chuté, Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O perdant plus de 3 % chacune. Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O ont toutes perdu environ 2 %. Les bons du Trésor américain ont chuté pour la troisième séance consécutive, parallèlement à une chute plus importante des obligations d'État britanniques et européennes, alors que le conflit au Moyen-Orient a maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé et renforcé les inquiétudes concernant l'inflation .

Les contrats à terme sur les taux américains montrent que la Fed est plus susceptible d'augmenter les taux d'intérêt que de les réduire d'ici la fin de l'année 2026, selon l'outil FedWatch de CME.

"Nous avons simplement un environnement classique qui pousse les taux à la hausse et qui est alimenté par des attentes d'inflation plus élevées, qui sont liées au prix du pétrole. Et le fait que nous entrions dans la quatrième semaine de guerre suggère que ce stress n'est pas près de disparaître", a déclaré Padhraic Garvey, responsable de la stratégie mondiale en matière de taux et de dette chez ING à New York.

Le S&P 500 a baissé de 1,51 % pour terminer la séance à 6 506,48 points, son plus bas niveau depuis septembre.

Le Nasdaq a chuté de 2,01 % pour atteindre 21 647,61 points, soit une baisse de près de 10 % par rapport à son record du 29 octobre.

L'indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,96 %, à 45 577,47 points.

L'indice Russell 2000 .RUT des petites entreprises a perdu 2,26 %, soit 10 % par rapport à son record du 22 janvier.

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, menés par les services publics .SPLRCU , en baisse de 4,11%, suivis par une perte de 3,15% de l'immobilier .SPLRCR .

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY est resté pratiquement stable sur la journée, mais il a enregistré son 13ème gain hebdomadaire consécutif. Ce rallye hebdomadaire est le plus long depuis au moins la fin des années 1980, selon les données du LSEG, alors que les événements géopolitiques au Venezuela et au Moyen-Orient ont dominé la majeure partie du premier trimestre.

Vendredi a marqué l'expiration simultanée, une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également connue sous le nom de "triple sorcellerie", et le volume sur les bourses américaines a été important, avec 27,5 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 20,1 milliards d'actions au cours des 20 sessions précédentes.

Sur la semaine, le S&P 500 a perdu 1,9 %, tandis que le Nasdaq et le Dow Jones ont perdu un peu plus de 2 %.

Depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février, le S&P 500 a perdu 5,4 %, le Nasdaq a perdu 4,5 % et le Dow a perdu près de 7 %. Les trois principaux indices sont en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, ce qui souligne la récente détérioration du sentiment à Wall Street. Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 33 % après que trois personnes associées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ont été inculpées pour la contrebande d'au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle vers la Chine. Le concurrent Dell DELL.N a progressé. FedEx FDX.N , souvent considéré comme un baromètre de l'activité commerciale, a publié des prévisions optimistes et a déclaré que la demande mondiale se maintenait malgré les tensions géopolitiques, ce qui a fait grimper ses actions de près de 1 %.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 3,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts et 36 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 43 nouveaux plus hauts et 274 nouveaux plus bas.