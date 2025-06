Wall Street: déluge de records pour parachever le trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 07:36









(CercleFinance.com) - Les habillages de bilans ont fait merveille ce vendredi 27 juin et comme cela semblait écrit dès jeudi soir, deux indices sur trois ont battu, sinon pulvérisé des records absolus, avec à chaque fois des doublés'intraday / clôture'.



Le S&P500 gagne 0,52% à 6.173 (record à 6.195), le Nasdaq Composite affiche également +0,52% (à 20.273 contre 20.300 au plus haut), le Nasdaq-100 prend près de 0,4% à 22.534 (après 22.600 au plus haut, pour son quatrième record consécutif) et le Dow Jones gagne 1% à 43.819 (43.966 au plus haut).



Pour ceux qui espéraient un rattrapage des'small caps', c'est raté, le Russell-2000 ne finissant qu'in extremis dans le vert avec +0,02% à 2.172... ce qui démontre une fois de plus que les'titans'siphonnent tous les capitaux investis.



Le deuxième trimestre s'achève ce lundi, et sauf accident, le S&P500 engrangera un bon +10%, le Nasdaq prendra +17%, et le'SOXX'(baromètre des semi-conducteurs) réaliserait l'exploit de s'envoler de +63% depuis le 7 avril, la plus forte hausse sectorielle de l'histoire de Wall Street en 10 semaines.



A noter que la hausse du Nasdaq a été quelque peu freinée par une brutale correction de -9,4% sur Palantir, ce qui n'a été que partiellement compensé par les +2,9% d'Amazon et d'Alphabet, Nvidia (+1,8%) inscrivant un nouveau record absolu vers 158,7$, pour une capitalisation de 3.783Mds$ : le titre semble désormais bien placé pour être le premier à atteindre le seuil des'4K'.



Si les indices n'ont pas fini au plus haut, c'est aussi parce que Scott Bessent a laissé entendre que les négociations avec le Canada étaient dans l'impasse, sinon rompues. Il a également laissé la porte ouverte (ce sera à confirmer par Donald Trump) à une poursuite des négociations commerciales au-delà de la date butoir du 9 juillet.



Les dernières 48 heures étaient placées sous le signe du rebond de l'optimisme, les investisseurs étant rassurés par l'annonce d'un accord commercial entre Washington et Pékin.



Interrogé jeudi soir sur Bloomberg TV, le Secrétaire au Commerce états-unien, Howard Lutnick, a en effet fait savoir qu'une trêve commerciale avec la Chine avait été scellée, Pékin s'étant engagé à livrer comme convenu les terres rares cruciales pour l'industrie américaine, les Etats-Unis ayant en revanche accepté de lever certaines restrictions sur l'exportation de semi-conducteurs.



Ces propos laissent espérer la signature d'un accord plus général entre les deux pays, voire d'autres deals avec certains partenaires.



A cette perspective s'ajoute l'espoir de trois baisses de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin 2025, ce qui avait poussé les indices new-yorkais à des niveaux très proches de leurs records historiques jeudi soir.



Les analystes ont salué le retour d'un scénario en forme de'goldilocks'- caractérisé par une croissance et une inflation modérées, idéales pour les marchés, alors que les tensions au Proche-Orient sont maintenant retombées.



Les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains en mai n'ont pas recelé de grosse surprise, avec une baisse symbolique de 0,1% des dépenses et un indice des prix'PCE'qui a augmenté à +2,7% en excluant l'énergie et l'alimentation, soit 0,1 point de plus que prévu.



La perspective de la nomination prochaine d'un nouveau patron plus'accommodant'à la Fed a provoqué jeudi une petite détente du côté de l'obligataire avec un papier américain à dix ans qui revenait en direction de 4,25%... avant de reprendre +2,3 points de base sur le'10 ans'(4,273%) et +2 pbs sur le'30 ans'(à 4,835%).







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.