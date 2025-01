Wall Street: DeepSeek fait trembler les indices information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en forte baisse lundi matin, sur fond d'inquiétudes concernant la santé du secteur technologique américain suite au lancement de l'application d'IA chinoise à bas coûts DeepSeek.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 perd 2,3%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 décroche de 3,5%, annonçant de vives secousses à l'ouverture.



La start-up chinoise DeepSeek a annoncé ce week-end que son assistant d'IA conversationnel avait obtenu des résultats similaires à ceux des grands groupes technologiques américains, mais en utilisant des puces bien moins puissantes et en consacrant beaucoup moins d'investissements à son projet.



'Cela fait déjà plusieurs semaines que l'on parle de DeepSeek mais la pression est montée d'un coup sur les marchés car les budgets alloués par les 'big techs' au développement des modèles d'intelligence ne ralentissent pas, à l'image de 'Stargate' et ses 500 milliards de dollars, ainsi que les annonces de Meta en fin de semaine dernière', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'La question de la capacité des grands groupes technologiques à rentabiliser les gigantesques investissements semble soudain se poser aux marchés, dans un environnement hautement concurrentiel', s'inquiète le stratège.



Elément préoccupant, DeepSeek est désormais l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store, la boutique en ligne d'Apple, devant ChatGPT d'OpenAI.



Si certains professionnels jugent que cet engouement pour une application 'low cost' montre à quel point les 'Sept Magnifiques' sont vulnérables, d'autres tentent au contraire de relativiser la menace chinoise.



'Aucune entreprise américaine appartenant au classement Forbes Global 2000 ne va utiliser DeepSeek pour développer ses infrastructure d'IA et ses cas d'usage', souligne Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Lancer un grand modèle de la langage (LLM) concurrentiel à destination des particuliers est une chose, mais commercialiser une vaste infrastructure d'IA en est une autre', juge le professionnel.



'Il faut être prudent concernant les informations dévoilées par DeepSeek qui ne sont pas confirmées, pour l'instant, par des sources fiables et extérieures', renchérit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Ce climat d'agitation au sein de la tech survient alors que les géants Microsoft, Meta et Apple doivent publier leurs résultats trimestriels au cours des jours qui viennent.



Dans cette perspective, les craintes entourant l'émergence de DeepSeek semblent surtout servir de prétexte à des prises de bénéfice sur les ténors de la technologie américaine, dont les valorisations sont considérées comme élevées.



Les investisseurs font également preuve d'une certaine prudence à la veille du coup d'envoi de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Si l'institution devrait opérer un 'statu quo' au vu de l'incertitude économique du moment, les commentaires de son patron, Jerome Powell, seront suivis de près alors que Donald Trump a demandé la semaine dernière à ce que 'les taux d'intérêt baissent immédiatement'.



Les intervenants de marché attendent également le déflateur PCE pour le mois de décembre, l'indicateur préféré d'inflation de la Fed, qui devrait montrer ce vendredi que la trajectoire des prix peine à évoluer favorablement.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.