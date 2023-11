Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : décembre débute bien, Microsoft dicte le tempo information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 08:27









(CercleFinance.com) - Wall Street entame le mois de décembre -et cette semaine tronquée par le pont de Thanksgiving- dans le droit fil et sur le même tempo que le mois de novembre : en mode 'rallye' et sur un gain de +0,75% (S&P500), toujours sous le signe de l'hégémonie de l'I.A comme thème d'investissement incontournable.



Le Dow Jones gagne 0,58% et le Nasdaq surprend avec +1,13% et un score de 14.285 (l'indice comble ainsi son 'gap' baissier des 14.215 du 1er août).



Le Nasdaq-100 (+1,20% à 16.027) renoue avec ses plus hauts depuis le 5 janvier 2022 : il est dopé par les '7 fantastiques' lesquelles gagnent globalement +73% cette année, et Microsoft bat un nouveau record absolu à 378,87$.





Microsoft est plébiscité pour s'être offert les services de Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, et de Greg Brockman, cofondateur de la société qui a créé ChatGPT.



Le conseil d'administration d'OpenAI a pris le risque de débarquer Sam Altan ce weekend : toute l'équipe de recherche sur l'IA (500 personnes) exigent son retour... ou une majorité s'apprêteraient à rejoindre Microsoft (que vaudrait OpenAI -estimé à 90Mds$- sans ses équipes d'origine ?).



NB : alors que Microsoft voit sa capitalisation dépasser 2.800Mds$, celle des '7 fantastiques' équivaut désormais à la totalité des actions non américaines cotées dans le monde entier (Japon + Europe, + chine + Royaume Uni, + bourses sud-américaines, etc.).



Le temps fort de cette semaine, ce ne sera pas les 'minutes' de la FED attendues à 20H demain soir mais la publication des résultats de Nvidia qui était attendus juste après la clôture.



Mais le potentiel haussier du titre semble limité au vu de l'envolée de 237% du cours de Bourse du fabricant de puces cette année (et un PER de 115 à 145 selon les modes de calcul, ce qui est astronomique même avec des profits canon).



La période de Thanksgiving, qui verra les marchés américains fermer leurs portes jeudi et n'ouvrir que pour une séance écourtée vendredi, semble peu propice à des prises de risques avant 4 jours de fermeture : l'essentiel est fait, le Nasdaq a repris +14% en 1 mois et renoue avec ses sommets.



Côté chiffres, les indicateurs avancés du Conference Board, censés préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, ont poursuivi leur baisse en octobre de 0,8% vers 103,9, selon le Conference Board, qui dit y voir la perspective d'une récession sur le court terme.



Le ConfBoard s'attend à ce que l'inflation élevée, la remontée des taux d'intérêt et la contraction des dépenses des consommateurs fassent plonger l'économie américaine dans une 'courte' récession.

A en croire l'organisation professionnelle, le PIB des Etats-Unis ne devrait ainsi croître que de 0,8% en 2024.





