Wall Street: débuts hésitants, agenda chargé en vue information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi, les investisseurs étant peu enclins à prendre des positions marquées à l'approche d'une fin de semaine qui s'annonce particulièrement chargée.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones recule de 0,1% à 35.232,4 points, tandis que le Nasdaq Composite avance inversement de 0,1% à 13.990,7 points.



La tendance est freinée par la persistance d'un fort courant vendeur sur le marché obligataire, où la tension est encore montée d'un cran ce matin sur les Treasuries à dix ans, dont le rendement a frôlé le seuil des 4,20% dans la matinée, atteignant des pics depuis octobre 2022.



Les bons chiffres publiés en début de matinée contribuent peut-être à ce regain de tension: la productivité non-agricole a augmenté de 3,7% aux Etats-Unis au deuxième trimestre, une progression nettement plus forte que celle attendue par les économistes.



Mais des données plus mitigées sur l'emploi et l'ISM semblent remettre en cause le scénario dominant selon lequel la bonne santé de l'économie justifierait une nouvelle hausse de taux de la Fed, peut-être dès la réunion du mois de septembre.



L'indice ISM des services s'est en effet replié à 52,7 en juillet, contre 53,9 au mois de juin, alors que les économistes s'attendaient à une repli moins marqué vers 53.



Quant aux inscriptions aux allocations chômage, elles ont augmenté de 6000 lors de la semaine du 24 juillet, ressortant à 227.000 selon le Département du Travail contre 221.000 la semaine précédente.



Le rapport sur l'emploi qui sera publié demain avant l'ouverture n'en sera que plus déterminant. Les économistes attendent en moyenne 200.000 créations d'emplois, contre 209.000 au mois de juin.



Huit des 11 grands indices sectoriels du S&P perdent du terrain, la baisse la plus marquée touchant le compartiment de l'immobilier (-2%) sur fond de hausse des taux d'intérêt alors qu'à l'opposé, celui de l'énergie prend 1,4%, porté par la remontée continue des prix pétroliers.



Parmi les meilleurs performances du S&P, Regeneron grimpe de 1,1% après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels en hausse sous l'effet d'une exécution commerciale présentée comme 'exceptionnelle'.



Parmi les baisses marquantes du jour, Qualcomm chute de 10% dans le sillage de résultats trimestriels et d'objectifs jugés décevants, affectés par le ralentissement du marché des smartphones.



Amazon (+0,7%) et Apple (-0,3%) évoluent peu avant la parution, ce soir après la clôture, de leurs comptes trimestriels.