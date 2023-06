Wall Street: début de semaine préoccupé par la Chine information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Après un weekend de trois jours pour cause de commémoration de l'abolition de l'esclavage, Wall Street a entamé la semaine en berne ce mardi : le Dow Jones a lâché plus de 0,7% à 34054 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé près de 0,2% à 13667 points.



Les inquiétudes pour l'économie mondiale ont été ravivées par la décision de la banque centrale chinoise de réduire ses taux pour la troisième fois en une semaine, ramenant son taux préférentiel de prêt à 3,55% et son taux à plus de cinq ans à 4,2%.



Ces mesures de soutien, intervenant alors que les récents indicateurs chinois s'avéraient décevants, ont pour une fois favorisé l'aversion au risque sur les marchés en montrant la préoccupation des autorités chinoises face à la situation économique locale.



Dans ce contexte, l'annonce d'un bond de 21,7% des permis de construire et d'une hausse de 5,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mai, à des niveaux bien supérieurs aux attentes, n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.



'Nous prévoyons toujours qu'une légère récession plus tard cette année ralentira la reprise du secteur, mais des données aussi solides en mai pourraient signifier que les mises en chantier termineront l'année plus fortes que prévu', réagissait Capital Economics.



Sur le front des valeurs, Eli Lilly a progressé de 0,9% suite à l'acquisition de DICE, une plateforme de développement de nouveaux candidats thérapeutiques pour les maladies chroniques, sur la base d'un prix d'achat d'environ 2,4 milliards de dollars.



Surtout, PayPal s'est adjugé 3,7% après un accord pour céder à KKR jusqu'à 40 milliards d'euros de créances de prêts d'origine européenne, ce qui permettra au groupe de solutions de paiement d'augmenter d'un milliard de dollars ses rachats d'actions cette année.