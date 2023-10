Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: début de semaine en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Les principaux indices actions américains ont entamé la semaine en ordre dispersé : le Dow Jones a cédé 0,22% à 33433 points, mais le S&P500 a grappillé symboliquement 0,01% à un peu plus de 4288 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris 0,67% à 13308 points.



Les opérateurs n'ont guère réagi à l'accord provisoire de dernière minute trouvé ce weekend au Congrès pour éviter un shutdown, permettant à l'administration fédérale de fonctionner au moins jusqu'au 17 novembre.



Si la menace d'une fermeture n'est écartée que pour quelques semaines, cet accord permettra d'éviter un report des publications de certaines statistiques américaines cette semaine, en particulier le rapport sur l'emploi pour septembre, vendredi.



'Nos économistes et le consensus s'attendent à +165.000 emplois non agricoles et le taux de chômage devrait redescendre de 0,1 point à 3,7% après avoir étonnamment augmenté de 0,3 point le mois dernier', pronostiquait Deutsche Bank à ce sujet.



En attendant ce rendez-vous, les données du jour ont signifié une tendance à la stabilisation de l'activité manufacturière des Etats-Unis en septembre, avec un indice PMI remontant à 49,8 et un indice ISM en hausse à 49, se rapprochant ainsi tous deux du seuil fatidique de 50.



Du côté des valeurs, Ford a perdu 1% alors que les grèves se poursuivaient dans son secteur depuis trois semaines, et ce malgré les négociations avec l'UAW, le puissant syndicat américain des travailleurs de l'automobile.