Wall Street: début de semaine dans l'optimisme avant une vague de résultats

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi dans le sillage de sa progression de la semaine passée, les investisseurs tablant sur de solides publications de la part des entreprises américaines alors que la saison des résultats doit s'accélérer dans les jours qui viennent.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices avancent de 0,1% à 0,2%, signalant un début de séance sur une progression modérée.



Les résultats d'entreprises vont à nouveau jouer un rôle central cette semaine à Wall Street, où plusieurs géants de la cote publient leurs chiffres et que les investisseurs s'interrogent sur une éventuelle poursuite du 'rally' boursier.





AT&T, Coca-Cola ou encore GM doivent notamment présenter leurs résultats trimestriels au cours des jours à venir, ce qui fournira aux investisseurs quelques indications sur la santé de l'économie américaine.



Au total, ce sont 112 sociétés de l'indice boursier S&P 500 qui dévoileront leurs chiffres, dont cinq composantes du Dow Jones.



Les performances des grands groupes technologiques Alphabet, IBM et Tesla mercredi soir, puis d'Intel jeudi après la clôture des marchés, seront tout particulièrement surveillées de près.



Wall Street a établi la semaine passée de nouveaux plus hauts historiques, portée par les chiffres rassurants de la consommation aux Etats-Unis et par une série de résultats meilleurs que prévu.





Sur la semaine passée, le S&P 500 s'est octroyé une progression hebdomadaire de 0,6% et le Nasdaq s'est adjugé autour de 1,5%, mais le Dow Jones est testé en retrait avec un repli de 0,1%, toujours à distance de 1,5% de son précédent record absolu.



Sur les trois mois écoulés, le S&P affiche désormais des gains de plus de 22%.



Si les annonces des grands noms de la technologie déçoivent dans les jours à venir, le 'rally' boursier pourrait être amené à s'interrompre.



Les performances mitigées des 'Sept Magnifiques', véritables moteurs de l'envolée des marchés boursiers américains ces dernières années, depuis le début de l'exercice 2025 semblent en effet inciter les investisseurs à une certaine prudence.



Desh Peramunetilleke, le responsable de la stratégie 'quant' chez Jefferies, indique avoir relevé son objectif de fin d'année sur le S&P de 5300 à 5600 points en raison de son récent mouvement de hausse, mais souligne que les prévisions des analystes sur les résultats de sociétés n'ont cessé d'être revues à la baisse ces trois derniers mois.



Il rappelle par ailleurs que les mois de juillet et d'août se caractérisent habituellement par une saisonnalité défavorable.



Selon des données rassemblées par FactSet, sur les 12% des entreprises du S&P 500 ayant déjà annoncé leurs résultats, 83% ont dépassé le consensus des analystes, contre 78% en moyenne sur les cinq dernières années.



Si le calendrier économique s'annonce moins chargé, les investisseurs suivront aussi avec attention, dans la matinée d'aujourd'hui, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board qui leur permettra d'anticiper l'évolution de la croissance aux Etats-Unis durant les mois qui viennent.



Toujours du côté des indicateurs, ils surveilleront aussi de près jeudi l'indice PMI ainsi les inscriptions hebdomadaires au chômage, dans un marché de l'emploi qui apparaît toujours solide.















