Wall Street: début de semaine confiant en perspective

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,5%) et le Nasdaq-100 (+0,7%) augurent d'une ouverture plutôt confiante, dans l'attente des nombreux rendez-vous des prochains jours, tant sur le front macroéconomique que de celui des publications d'entreprises.



'La semaine dernière a été marquée par une importante réduction des risques, en particulier sur les actions, le S&P ayant mis fin à une série de six semaines de gains', rappelle Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone.



'Cela ne devrait peut-être pas être particulièrement surprenant, étant donné que les 10 prochains jours apporteront les trimestriels de cinq des 'Magnificent 7', le rapport sur l'emploi d'octobre, l'élection présidentielle, sans oublier la décision du FOMC', juge-t-il.



Selon le stratège, c'est 'le calme avant la tempête' qui pourrait caractériser cette séance de lundi, dépourvue de statistiques ou de résultats majeurs, mais avant les nombreux rendez-vous des tous prochains jours.



Avant le rapport sur l'emploi de vendredi, les opérateurs prendront ainsi connaissance d'une première estimation de la croissance du PIB du troisième trimestre, puis de l'indice des prix PCE pour septembre (en marge des revenus et dépenses des ménages).



Du côté des publications d'entreprises, outre les GAFAM qui devraient particulièrement retenir l'attention, la semaine verra les publications de poids-lourds comme Ford, McDonalds, Eli Lilly, Pfizer, ExxonMobil et Chevron.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, le constructeur aéronautique Boeing a annoncé ce matin le lancement d'une levée de fonds massive, après la publication de lourdes pertes trimestrielles la semaine passée.





