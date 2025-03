Wall Street: de retour au plus bas depuis septembre dernier information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Malgré son lourd repli de la veille, la Bourse de New York ne parvient pas à rebondir mardi, rattrapée par un nouveau regain d'inquiétudes concernant les questions commerciales.



A la mi-journée, le Dow Jones lâche plus de 1,4% à 41.316 points, tandis que le Nasdaq Composite cède autour de 0,3% à 17.404,1 points, les deux indices revenant ainsi à leur plus bas niveaux depuis septembre dernier.



L'indice Russell 2000 des petites capitalisations, davantage tournées vers le marché intérieur, perd 0,2% ce qui pourrait le conduire à enfoncer le seuil symbolique des 2.000 points dès aujourd'hui.



Alors que les marchés américains semblaient se diriger vers un petit redressement à l'ouverture, Donald Trump a douché les investisseurs en annonçant son intention de doubler les tarifs douaniers, de 25% à 50%, appliqués à l'aluminium et à l'acier importés du Canada.



Cette décision est présentée comme une mesure de rétorsion à la décision de l'Ontario d'imposer une surtaxe sur les exportations d'électricité à destination des Etats-Unis.



'Ce contexte ravive les doutes quant à la solidité des actions américaines, dans un climat marqué par une durcissement de la rhétorique protectionniste et la crainte de représailles potentielles', s'inquiète Quasar Elizundia, stratégiste chez Pepperstone.



'L'escalade tarifaire initiée par Washington à l'encontre d'Ottawa, conjuguée à une éventuelle riposte canadienne sous forme de taxes ou de restrictions accrues, assombrit les perspectives de croissance pour les deux pays et risque de prolonger la volatilité des marchés financiers', avertit l'analyste.



L'annonce de l'hôte de la Maison Blanche éclipse la bonne surprise du rapport 'Jolts' sur les offres d'embauche, avec un total de 7,74 millions de jobs disponibles contre 7,5 millions en décembre.



En parallèle, le nombre de licenciements s'est contracté à 1,64 millions, en incluant les fins de CDD.



Le doublement des droits de douane annoncés contre le Canada renforcent par ailleurs les anticipations inflationnistes à la veille des chiffres très attendus des prix à la consommation pour le mois de février.



Le regain d'inquiétude sur le front économique n'incite pas les investisseurs à se réfugier vers les emprunts d'Etat, en témoigne la remontée à presque 4,24% du rendement des bons du Trésor à dix ans.



Sur le marché des changes, le dollar ne profite plus de son statut de valeur refuge puisque l'euro reprend encore du terrain face au billet vert, autour de 1,0930.



En dépit des craintes de ralentissement économique suite à l'impact d'une guerre des tarifs, les cours du brut sont bien orientés, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui prend 0,8% à 66,6 dollars.





