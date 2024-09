Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux records au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Wall Street salue jeudi avec un jour de retard la décision de la Fed de baisser ses taux directeurs pour la première fois en quatre ans, sans pour autant remettre en cause sa confiance envers la solidité de l'économie américaine.



Après son repli de la veille, l'indice Dow Jones rebondit de plus de 0,8% en fin de matinée pour atteindre 41.866,8 après avoir inscrit à l'ouverture un nouveau record absolu au-delà de 42.105 points.



Le S&P 500 s'adjuge 1,6% à 5708,3 après avoir établi lui aussi un nouveau plus haut historique à 5723,8 points.



Le Nasdaq Composite avance pour sa part de 2,5% à 18.022 points, pour revenir à environ 3% de son précédent zénith.



La Réserve fédérale avait réduit hier son principal taux directeur pour la première fois depuis mars 2020, avec un assouplissement de 50 points de base, tout en laissant entendre qu'elle prévoyait deux nouvelles baisses supplémentaires de 25 points d'ici à la fin de l'année.



Malgré ce geste fort, les investisseurs que l'action et les propos de la Fed étaient plutôt rassurants, un bon point pour les actifs à risque tels que les actions



'La Fed ne montre aucun signe de crainte de récession et ne tombe pas non plus dans l'alarmisme', commente Jan Viebig, directeur des investissements chez Oddo BHF.



Les marchés veulent surtout croire que l'assouplissement de la Fed intervient dans des conditions favorables (atterrissage en douceur) et non dans un contexte de faiblesse économique importante (atterrissage brutal), une conjonction habituellement favorable pour les actions.



Après la fin de séance clairement morose d'hier soir, la psychologie semble s'être complètement retournée en quelques heures et des secteurs récemment attaqués font l'objet d'impressionnants ramassages.



Les valeurs technologiques, censées bénéficier en premier lieu des baisses de taux, signent la plus forte hausse du jour avec un gain de 3,3%.



'Leur forte capitalisation et leurs besoins de financement massif pour des projets d'envergure les poussent à profiter des prêts à bas coût pour continuer à innover', explique Fidel Martin, président d'Exoé.



A l'exception des services collectifs, de la consommation et de l'immobilier, les 11 grands secteurs de l'indice S&P 500 s'inscrivent en hausse.



La baisse des taux de la Fed pèse sur le dollar, qui reflue nettement face à l'euro, qui grimpe au-delà de 1,1140 après les annonces de la banque centrale.



Réagissant de manière moins spectaculaire à la décision monétaire de l'institut d'émission, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 3,73% après les planchers annuels atteints en début de semaine (3,62%).





