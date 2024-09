Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux records à la veille de la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York inscrit de nouveaux records mardi, soutenue par des signes de ralentissement de l'économie américaine qui renforcent la perspective d'un geste fort de la Fed demain.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,4% à 41.796,8 points, tandis que le S&P 500 avance de 0,5% à 5660,8 points, après avoir inscrit tous deux de nouveaux plus hauts historiques.



Le Nasdaq Composite prend 0,38% à 6.753,11.



Publiée avant l'ouverture, les ventes de détail ont augmenté de seulement 0,1% en rythme séquentiel en août, après avoir bondi de 1,1% en juillet.



En excluant le secteur automobile, à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail affichent encore une augmentation de 0,1% le mois dernier, alors que les économistes visaient une hausse de 0,3%.



Cette publication moins bonne que prévu, qui confirme le ralentissement économique à l'oeuvre aux Etats-Unis, est venue renforcer les anticipations d'une baisse des taux de 50 points de base demain à l'issue de la réunion de la Fed.



Selon le baromètre FedWatch du CME, les investisseurs évaluent à 59% les chances d'une telle décision, contre une probabilité de 41% en faveur d'une réduction de 25 points.



Sur le plan sectoriel, les valeurs liées à la consommation (+1,3%) - considérées comme les grandes gagnantes d'une détente monétaire - signent la plus forte hausse du jour.



S'agissant des valeurs, Intel poursuit sa remontée (+7%) au lendemain d'un point d'activité qui a vu son directeur général Pat Gelsinger répéter son intention d'économiser dix milliards de dollars et dévoiler un accord avec AWS jugé 'impressionnant' par les analystes.



Sur le compartiment obligataire, les anticipations d'assouplissement monétaire provoquent une détente logique des rendements des emprunts d'Etat.



Le rendement des Treasuries américains à 10 ans se stabilise, autour de 3,63%, à des plus bas depuis mai 2023.



Sur le marché des changes, le dollar remonte timidement à la veille des annonces de la Fed, ce qui fait reculer l'euro dans la zone de 1,1120.



Sur le front du pétrole, les cours pétroliers continuent de prendre de la hauteur avec un baril de brut léger américain (WTI) qui franchit le seuil des 71 dollars après avoir dépassé hier sa résistance de 70 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.