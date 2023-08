Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: de mauvaises nouvelles en provenance de Chine information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street recule assez nettement ce mardi, pénalisée comme les Bourses européennes par un regain d'inquiétude autour de l'état de santé de l'économie chinoise.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,8% à 35.036,1 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 0,8% à 13.675 points.



Les marchés d'actions américains font preuve de lourdeur dans le sillage d'indicateurs chinois venus alimenter la crainte d'un coup de frein de l'économie mondiale.



Derniers chiffres en date d'une série de statistiques économiques décevantes, la production industrielle chinoise a vu sa croissance décélérer à +3,7% sur un an en juillet, tandis que les ventes au détail, en hausse de seulement 2,5%, sont elles aussi ressorties en-dessous du consensus.



Les investisseurs ont appris en outre que la banque centrale chinoise avait décidé de réduire le taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme pour la deuxième fois en trois mois afin de stimuler l'activité.



Ces nouvelles craintes concernant la conjoncture chinoise affectent tout particulièrement les valeurs liées aux matières premières (-1,7%), très tributaires de l'évolution de l'activité dans la deuxième économie mondiale.



Sur le NYMEX, les cours du pétrole repartent nettement à la baisse sur fond de craintes sur l'économie chinoise, ce qui pèse logiquement sur les valeurs énergétiques (-2%).



Signe de la nervosité du marché, l'indice VIX de volatilité du CBOE - souvent surnommé 'indice de la peur' - remonte en flèche de 9% au-delà de 16 points.



Les indicateurs américains du jour n'ont rien fait pour remonter le moral des intervenants de marché.



Les ventes de détail ont pourtant augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en juillet, dépassant le consensus qui visait une hausse de 0,4%, après une progression de 0,3% le mois précédent.



Sur le front de la dette, les Treasuries ont vu leurs rendements atteindre de nouveaux plus hauts de 16 ans ce matin, avant de jouer leur rôle de valeur refuge suite aux mauvaises nouvelles venues de Chine.



Le rendement du papier à 10 ans revient ainsi autour de 4,17% après avoir atteint, à 4,27%, un pic depuis l'été 2007.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.