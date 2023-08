Wall Street: de la vigilance avant une fin de semaine animée information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son mouvement de repli jeudi à l'ouverture, la prudence l'emportant avant une fin de semaine qui s'annonce particulièrement animée sur les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Mercredi, sous le coup de la décision de Fitch d'abaisser la note de crédit des Etats-Unis, le Dow Jones avait cédé 1% et le Nasdaq Composite plus de 2,2%.



La sortie de route de Wall Street hier, qui est venue parachever un repli généralisé des places boursières mondiales, devrait inciter les investisseurs à placer de grands espoirs dans les indicateurs économiques.



Il faudra notamment attendre la publication, demain, du rapport mensuel sur l'emploi américain, toujours très surveillé par les traders, pour y voir réellement plus clair.



L'annonce - ce matin - d'une hausse des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis est venue conforter les anticipations d'un ralentissement du marché du travail au mois de juillet.



Le consensus attend 200.000 créations de postes le mois dernier, contre 209.000 en juillet.



Les résultats géants des hautes technologies Apple et Amazon - attendus après la clôture des marchés américains ce soir - devrait également influencer la tendance boursière demain.



Pour l'instant, les marchés restent préoccupés de la flambée des rendements obligataires, qui laisse présager de coûts d'emprunt plus élevés susceptibles de remettre en cause le scénario d'un atterrissage en douceur.



Les rendements des Treasuries continuent de se tendre dans l'optique de prochaines adjudications à des taux plus élevés, le 10 ans oscillant désormais autour de 4,15% contre moins de 4% lundi dernier.



Autre signe d'une fébrilité des marchés, l'indice VIX de volatilité du CBOE, surnommé 'indice de la peur' remonte de 4% à près de 16,8 points jeudi, au plus haut depuis mai dernier.