Wall Street: de fragiles espoirs sur le front du commerce information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en hausse mercredi à l'ouverture, encouragée par les déclarations optimistes de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a indiqué avoir eu un échange 'fructueux' avec le président américain Donald Trump en vue de parvenir à un accord commercial.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les indices de la Bourse de New York signalent une ouverture comprise entre 0,2% et 0,3%.



Affichant sa préférence pour une solution 'négociée', Ursula von der Leyen a déclaré mercredi devant le Parlement européen de Strasbourg que son administration travaillait en étroite collaboration avec Washington en vue de conclure un accord sur les droits de douane.



La présidente de la commission a affirmé à ce titre avoir eu un échange 'fructueux' avec Donald Trump en début de semaine afin de faire avancer les choses, avec l'objectif d'établir un cadre clair permettant de poursuivre les discussions.



Ces propos contrebalancent les inquiétudes liées aux dernières menaces du président américain, qui a annoncé hier qu'il envisageait d'imposer une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques importés et de 50% sur le cuivre étranger.



Si ce mercredi 9 juillet marque officiellement la fin de la trêve de 90 jours sur les droits de douane réciproques qui avaient été décidés lors du 'Liberation Day', les inquiétudes commerciales continuent de perdurer, même si cela n'empêche pas les marchés d'actions américains de se maintenir non loin de leurs plus hauts historiques.



'Le marché est convaincu que tout reste renégociable, comme avec le Royaume-Uni (accord non contraignant) ou le Vietnam', explique Michaël Nizard, le responsable de la stratégie multi-actifs chez Edmond de Rothschild Asset Management.



'L'administration veut démontrer sa fermeté commerciale sans déclencher de panique boursière', poursuit le stratège.



Un peu moins mal orienté ces derniers jours du fait de son statut de valeur refuge sur fond d'incertitudes liées aux tensions commerciales, le dollar retrouve une dynamique légèrement favorable face à l'euro, qui tente de défendre le support de 1,1715.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat de référence ne sont plus soutenus par la révision à la baisse des anticipations d'évolution des taux de la Réserve fédérale d'ici à la fin de l'année, le rendement à dix ans américain revenant désormais en direction de la barre de 4,40%.



Les cours du pétrole continuent de s'inscrire dans le rouge en raison de craintes concernant la surabondance le l'offre mondiale suite à la décision ce week-end des pays de l'Opep+ d'accroître leur production.



Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,1% à 68,3 dollars le baril en attendant la parution dans la matinée des derniers chiffres des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis.









