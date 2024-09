Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: davantage d'enthousiasme au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la hausse jeudi matin dans un marché qui se montre plus enthousiaste que la veille concernant les dernières décisions de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture,



La banque centrale américaine a enclenché hier soir son premier cycle d'assouplissement monétaire depuis 2020 en optant pour une baisse de taux de 50 points de base.



Wall Street s'est néanmoins montrée déçue par ses prévisions en matière de baisses de taux, qui font apparaître deux baisse de taux supplémentaire mais de seulement 25 points d'ici à la fin de l'année.



Les investisseurs ont boudé ces annonces, puisque le Dow Jones reculait de plus de 0,2% au coup de cloche final tandis que le Nasdaq cédait environ 0,3%.



Le Fed a par ailleurs fait état de perspectives économiques 'incertaines', ce qui pourrait expliquer pourquoi l'optimisme des marchés est vite retombé.



Mais les investisseurs semblent aujourd'hui faire le pari d'un scénario plus favorable, dit d''atterrissage en douceur' qui verrait les taux refluer, l'emploi résister et la demande des consommateurs bien se tenir.



'Nous observons le sentiment des marchés que la Fed a la situation sous contrôle et qu'elle est en train d'organiser un atterrissage en douceur', constate Jon Bell, gérant de portefeuille chez Newton IM, une filiale de BNY Investments.



Deux indicateurs publiés jeudi avant l'ouverture paraissent conforter la Fed dans sa volonté de normaliser sa politique monétaire tout en conservant une approche prudente dans ses choix.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont ainsi ont nettement diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 14 septembre, à 219.000 contre 231.000 (révisé) la semaine précédente.



L'indice Philly Fed - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie - est quant à lui revenu en territoire positif, en passant de -7 en août à +1,7 ce mois-ci.



Les investisseurs prendront connaissance peu après l'ouverture des indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que des chiffres des ventes de logements anciens.





