Wall Street dans le vert ; Salesforce sous pression

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé sur une note positive. Le secteur privé a créé moins d'emplois qu'attendu en août, selon le rapport ADP. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport mensuel sur l'emploi. Côté valeurs, Salesforce a fini à la dernière place de l'indice Dow Jones sur fond de perspectives décevantes. American Eagle Outfitters s'est envolé après avoir annoncé des prévisions de ventes supérieures aux estimations. Le Dow Jones s'est adjugé 077% à 45621 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,98% à 21707 points. Le S&P a enregistré un record de clôture.

Salesforce est sanctionné pour ses perspectives décevantes et a vu son titre tomber à la dernière place de l'indice Dow Jones : - 4,85% à 244,01 dollars. UBS juge qu'il n'existe pas encore de voie claire vers une croissance supérieure à 10 % pour le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance. Pour l'analyste, le marché des logiciels CRM est plutôt mature et la réalité est que les investissements dans l’IA 'front-office' en sont encore à un stade très précoce.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier est ressorti à 52 en août après 50,1 en juillet. Il était attendu à 50,9.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,6 en août, contre 55,4 attendu, après 55,1 en juillet. Le PMI pour les services est passé à 54,5 après 55,7 en juillet.

La productivité s'est améliorée de 3,3% au deuxième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 2,8%. Le coût unitaire du travail a progressé de 1%, à comparer avec un consensus de 1,2%.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 237000 contre 230000 attendues et après 229000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Eagle

American Eagle, dont l'action s'envole de 24,9% en avant-Bourse, a annoncé s'attendre à ce que ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre en cours augmentent alors que Wall Street tablait sur une baisse. Le fabricant de vêtement bénéficie de l'augmentation de la demande au cours de la saison d'automne dans le cadre de ses partenariats marketing avec Sydney Sweeney et Travis Kelce.

Exxon Mobil

ExxonMobil envisagerait de céder ses usines chimiques européennes au Royaume-Uni et en Belgique alors que le secteur est confronté à l'impact des droits de douane américains et à la concurrence chinoise, selon des informations rapportés ce jeudi par Financial Times, citant des sources proches du dossier. Le quotidien financier britannique précise que le géant pétrolier américain a engagé des discussions préliminaires avec des conseillers ces dernières semaines sur une potentielle vente. Elle pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars.

Hewlett Packard

Hewlett Packard Enterprise est attendu dans le vert grâce à une publication trimestrielle solide. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un profit net de 276 millions de dollars, soit 21 cents par titre contre respectivement 512 millions de dollars et 38 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 44 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait ouvrir en baisse du fait de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,89 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre respectivement 1,43 milliard de dollars, soit 1,47 dollar, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,91 dollars contre un consensus de 2,78 dollars. Les revenus ont progressé de 10% à 10,2 milliards de dollars contre 10,14 milliards attendus