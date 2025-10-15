Wall Street dans le vert, portée par les bancaires et les technologiques
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 17:40
Peu avant 11h30, le Dow Jones reprend 0,6% à 46.540,3 points, le S&P 500 s'adjuge 0,8% à 6701,6 points, tandis que le Nasdaq gagne 1,2% à 22.784,2 points.
Les premiers échanges ont été soutenus par les résultats supérieurs aux attentes de Bank of America et Morgan Stanley, qui sont venus rassurer les investisseurs quant à la santé du secteur financier aux Etats-Unis après les publications plus mitigées de JPMorgan et Goldman Sachs la veille.
Bank of America grimpe de plus de 5% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel bien meilleur que prévu, avec des revenus en hausse dans ses quatre grands (banque de détail, banque d'investissement, gestion d'actifs et trading).
Morgan Stanley bondit quant à lui de 5,6% après avoir également dépassé le consensus, aidé par la vigueur de ses activités dans la banque d'investissement, qui regroupent notamment les fusions-acquisitions (M&A) et les introductions en Bourse (IPO).
La tendance est aussi favorisée par les espoirs d'un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, en l'absence de nouvelle escalade verbale aujourd'hui, et par les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année, implicitement confirmées par le discours rassurant tenu hier par Jerome Powell depuis Philadelphie.
Le compartiment technologique, très sensible à l'évolution de ces deux thématiques, signe logiquement la meilleure performance du jour (+1,4%).
Le rebond est tiré en particulier par les fabricants de puces qui profitent des perspectives optimistes dévoilées par l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML à l'occasion de la parution de ses résultats trimestriels.
AMD s'envole ainsi de presque 9%, profitant de la confiance accrue des analystes de HSBC, nourrie par la récente signature d'un gigantesque contrat avec OpenAI.
Les indicateurs économiques américains du jour sont en outre rassurants avec l'annonce d'un retour en terrain positif de l'indice Empire State. L'indicateur - qui mesure l'activité économique dans l'Etat de New York - a progressé de dix-neuf points pour atteindre 10,7 en octobre, témoignant d'une croissance de l'industrie manufacturière dans la région.
