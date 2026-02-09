 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street dans le vert malgré la sanction boursière d’Amazon
information fournie par AOF 09/02/2026 à 08:11

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la dernière séance de la semaine dans le vert. Sur le plan macroéconomique, l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan s’est amélioré en février. Du côté des valeurs, Amazon a été sanctionné malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes : les investisseurs s’inquiètent des 200 milliards de dollars que le groupe prévoit de dépenser cette année pour rester dans la course à l’IA. Le Dow Jones a progressé de 2,47% à 50 115 points, un record. Le Nasdaq s’est adjugé 2,18% à 23 031 points.

A l'instar d'Alphabet la veille, Amazon (-5,55% à 210,32 dollars) a chuté lourdement ce vendredi, affichant une des plus fortes baisses du S&P 500, au lendemain de la publication de ses résultats annuels 2025. Les investisseurs se montrent déçus par les perspectives affichées pour le premier trimestre 2026 en cours du leader mondial de la distribution en ligne de produits grand public. Ils sont surtout préoccupés par le montant faramineux de dépenses d'investissement prévu pour 2026.

Les chiffres économiques du jour

La confiance du consommateur américain s'améliore en février, à en croire l'estimation préliminaire de l'indice calculé par l'Université du Michigan, qui ressort à 57,3 contre 56,4 le mois précédent.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

Biogen publie pour le 4e trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) de 1,99 dollar, en chute de 42% en comparaison annuelle, mais largement supérieur aux estimations des analystes, et lui permettant de dépasser sa propre fourchette cible annuelle. A 2,28 milliards de dollars (MdsUSD), son chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 7%, dont une contraction des ventes de produits de 9% tirée en particulier par le domaine de la sclérose en plaques (-14%).

Philip Morris

Philip Morris publie au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté et hors effets de changes de 1,69 dollar, en croissance de 9% en comparaison annuelle, ainsi qu'un profit opérationnel de 3,4 milliards de dollars (MdsUSD), en croissance organique de 4,5%. A 10,4 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 6,8% en données totales et de 3,7% en organique, une croissance organique tirée essentiellement par l'activité sans fumée ( 8,6%) alors que les combustibles ont stagné ( 0,3%).

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration du logo du groupe NatWest
    NatWest rachète Evelyn Partners pour près de €3,1 mds
    information fournie par Reuters 09.02.2026 09:02 

    NatWest a annoncé lundi avoir conclu un accord ‍pour racheter Evelyn Partners, l'un des plus grands gestionnaires de fortune britanniques, pour ‌un montant de 2,7 milliards de livres sterling (3,1 milliards d'euros), dette ​comprise. Cette opération donne naissance ... Lire la suite

  • Un casier InPost à Hackney, Londres
    Un consortium mené par Advent et FedEx rachète InPost pour €7,8 mds
    information fournie par Reuters 09.02.2026 09:00 

    Un consortium dirigé par la holding Advent et le géant américain FedEx a accepté d'acheter InPost ‍pour 15,60 euros par action, valorisant la société de consignes automatiques à 7,8 milliards d'euros et visant à étendre davantage sa présence en Europe, ‌ont annoncé ... Lire la suite

  • SOITEC : Les signaux haussiers sont intacts
    SOITEC : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 09.02.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SPIE SA : Peu de risque à moyen terme
    SPIE SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 09.02.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank