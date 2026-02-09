Wall Street dans le vert malgré la sanction boursière d’Amazon

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la dernière séance de la semaine dans le vert. Sur le plan macroéconomique, l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan s’est amélioré en février. Du côté des valeurs, Amazon a été sanctionné malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes : les investisseurs s’inquiètent des 200 milliards de dollars que le groupe prévoit de dépenser cette année pour rester dans la course à l’IA. Le Dow Jones a progressé de 2,47% à 50 115 points, un record. Le Nasdaq s’est adjugé 2,18% à 23 031 points.

A l'instar d'Alphabet la veille, Amazon (-5,55% à 210,32 dollars) a chuté lourdement ce vendredi, affichant une des plus fortes baisses du S&P 500, au lendemain de la publication de ses résultats annuels 2025. Les investisseurs se montrent déçus par les perspectives affichées pour le premier trimestre 2026 en cours du leader mondial de la distribution en ligne de produits grand public. Ils sont surtout préoccupés par le montant faramineux de dépenses d'investissement prévu pour 2026.

Les chiffres économiques du jour

La confiance du consommateur américain s'améliore en février, à en croire l'estimation préliminaire de l'indice calculé par l'Université du Michigan, qui ressort à 57,3 contre 56,4 le mois précédent.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

Biogen publie pour le 4e trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) de 1,99 dollar, en chute de 42% en comparaison annuelle, mais largement supérieur aux estimations des analystes, et lui permettant de dépasser sa propre fourchette cible annuelle. A 2,28 milliards de dollars (MdsUSD), son chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 7%, dont une contraction des ventes de produits de 9% tirée en particulier par le domaine de la sclérose en plaques (-14%).

Philip Morris

Philip Morris publie au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté et hors effets de changes de 1,69 dollar, en croissance de 9% en comparaison annuelle, ainsi qu'un profit opérationnel de 3,4 milliards de dollars (MdsUSD), en croissance organique de 4,5%. A 10,4 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 6,8% en données totales et de 3,7% en organique, une croissance organique tirée essentiellement par l'activité sans fumée ( 8,6%) alors que les combustibles ont stagné ( 0,3%).