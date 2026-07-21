Wall Street dans le vert, la micro-économie sur le devant de la scène

Après 1h30 de cotations, les grands indices américains s'affichent en territoire positif, le regain d'intérêt pour les valeurs technologiques prenant le dessus sur les inquiétudes géopolitiques.

Dans ces conditions, le Dow Jones progresse de 0,57%, le Nasdaq 100 avance de 1,63% et le S&P 500 grimpe de 0,70%.

Après la purge des derniers jours, le secteur technologique et notamment des semi-conducteurs reprend un peu de hauteur dans l'attente de publications trimestrielles de plusieurs géants de la cote. Dès mercredi, il y aura Alphabet, Tesla, ou encore Texas Instruments. Le lendemain, les investisseurs se concentreront sur les résultats d'Intel, RTX, Lockheed Martin, Honeywell. Enfin, parmi les plus importantes publications de vendredi, il faudra surveiller American Express ou encore Verizon.

Une actualité dense du côté des entreprises

En attendant, d'autres grands groupes se sont pliés à cet exercice. Northrop Grumman a publié des résultats contrastés au deuxième trimestre 2026. Le groupe a bénéficié d'une solide dynamique commerciale mais a vu ses bénéfices s'éroder. Si Northrop Grummann a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de BPA, il peine à rassurer les analystes, le titre cède 1,98%.

General Motors a relevé certains de ses objectifs financiers annuels pour la deuxième fois cette année après la publication de comptes trimestriels encourageants. Le titre avance de 3,37%.

Hasbro bondit de 10,14%, après avoir relevé ses objectifs financiers pour l'exercice 2026. Au deuxième trimestre, le spécialiste du jouet a fait mieux que prévu grâce aux performances records de sa division de jeux de rôle "Wizards of the Coast".

Belle performance également pour 3M qui s'adjuge 9,25%. A l'occasion de sa publication trimestrielle, le conglomérat s'est permis de relever ses objectifs annuels de bénéfice par action.

En dehors des publications trimestrielles, Mobileye ( 1,73%) a annoncé que sa technologie Cloud-Enhanced Advanced Driver Assist sera intégrée à certains futurs véhicules de Stellantis, dont le lancement est attendu en 2027, afin de renforcer les fonctions de sécurité et de confort grâce à l'intelligence collective.

Utz Brands flambe de 88,93%. Le fabricant américain de snacks salés a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif en vue de son rachat par le groupe allemand Intersnack. L'opération, qui valorise l'entreprise à environ 2,9 milliards de dollars, dette comprise, entraînera le retrait de la cote d'Utz.

Calme plat pour la macro-économie

Comme hier, les intervenants sont sevrés d'indicateur macro-économique d'importance. Il faudra attendre jeudi pour s'intéresser aux nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et à l'indice d'activité de la Fed de Chicago. Enfin, vendredi, il y aura l'indice PMI manufacturier et l'indice PMI des services, ainsi que les ventes de logements neufs.

Un oeil sur le Moyen-Orient

Là aussi pas grand-chose de nouveau puisque les échanges de frappes entre les Etats-Unis et l'Iran se sont poursuivis. En revanche, au niveau des matières premières, les cours du pétrole sont en hausse. Le WTI à New York gagne 3,62%, à 85,38 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 2,85%, à 91,37 dollars.