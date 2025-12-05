Wall Street dans le vert grâce à l’indice des prix à la consommation des ménages

(AOF) - Particulièrement prudents à l’ouverture, les indices américains s’affichent en hausse à la mi-séance. Les investisseurs saluent l’absence de mauvaise surprise lors de la publication de l’indice des prix à la consommation des ménages américains du mois de septembre, qui vient confirmer l’hypothèse d’une baisse des taux de 25 points de base de la Fed lors de son comité de politique monétaire qui s’achèvera mercredi prochain. Le Dow Jones grimpe de 0,37%, à 48 028 points, le Nasdaq Composite s’apprécie de 0,40%, à 23 599 points et le S&P 500 grimpe de 0,36%, à 6 875 points.

Netflix cède 2,04% à 101,11 dollars. La firme américaine a annoncé le rachat des studios de télévision et de cinéma ainsi que de la division streaming de Warner Bros Discovery (+2,53% à 25,16 dollars) pour une valeur d'entreprise de 82,7 milliards de dollars, ont fait savoir dans un communiqué commun les deux sociétés américaines. Cette acquisition constitue la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

Les chiffres économiques du jour

Selon des données préliminaires, l’indice de confiance des consommateurs calculé par l’Université du Michigan s’est amélioré en décembre en passant de 51 à 53,3 points.

Au mois de septembre, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3%, comme prévu par les analystes, après une hausse de 0,5% en août. Dans le même temps, leurs revenus ont progressé de 0,4%, soit 0,1 point de plus que prévu.

Aux Etats-Unis, l’indice PCE core, hors alimentation et énergie, des prix à la consommation des ménages a affiché une progression de 0,2% au mois de septembre, conformément aux prévisions. En rythme annuel, cet indicateur s’est affiché à +2,8%, là où les analystes tablaient sur +2,9%. De son côté, l’indice des prix à la consommation des ménages a connu une hausse de 0,3% en septembre, comme prévu, portant la croissance en rythme annuel à 2,8%, là aussi conformément aux prévisions.

Au mois de septembre, les commandes à l’industrie américaine ont progressé de 0,2%, après une hausse de 1,3% en août. Parallèlement, les commandes de biens durables n’ont augmenté que de 0,1% sur la même période.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

AMD, par la voix de sa directrice générale, Lisa Su, a indiqué disposer de licences pour exporter certaines de ses puces MI 308 vers la Chine et qu'elle était prête à payer une taxe de 15% au gouvernement américain en contrepartie, rapporte Reuters.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en forte baisse en raison de revenus et de perspectives de revenus décevants. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré un bénéfice net de 146 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre respectivement 1,34 milliard de dollars et 99 cents un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 62 cents, soit 4 cents de mieux qu'attendu.

Ulta Beauty

Au troisième trimestre de son exercice 2025, les ventes nettes d'Ulta Beauty ont augmenté de 12,9%, à 2,9 milliards de dollars, à la faveur de la hausse des ventes à périmètre comparable, de l'acquisition de Space NK et de la contribution nette des nouveaux magasins. Il dépasse le consensus FactSet de 2,71 milliards de dollars. Sur ce trimestre, le résultat d'exploitation s'est établi à 309,4 millions de dollars, soit 10,8% des ventes nettes. Il est en repli par rapport au troisième trimestre 2024 : 318,5 millions de dollars, soit 12,6% des ventes nettes.