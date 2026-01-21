Wall Street dans le vert après les commentaires de Trump sur le Groenland

par David French

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, dans le sillage de l'annonce par le président américain Donald Trump d'un cadre d'entente à propos du Groenland, écartant la perspective de droits de douane américains supplémentaires contre plusieurs alliés européens des Etats-Unis.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,21%, ou 588,64 points, à 49.077,23 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 78,76 points, soit 1,16%, à 6.875,62 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 270,50 points (1,18%) à 23.224,83 points.

Le S&P-500 a enregistré sa plus forte progression sur une journée depuis deux mois, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq n'avaient plus connu une telle hausse quotidienne respectivement depuis le 5 janvier et le 19 décembre.

Donald Trump a effectué cette annonce dans l'après-midi via son réseau social Truth à la suite d'une rencontre avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où il avait dit plus tôt qu'il n'utiliserait pas la force pour contrôler le Groenland.

Il a ajouté qu'il ne mettrait par conséquent pas à exécution sa menace d'imposer dès le 1er février des surtaxes douanières de 25% contre huit pays européens s'étant opposés à sa volonté d'acquérir l'île de l'Arctique.

Au lendemain du repli constaté à Wall Street en réaction à ces menaces douanières - la Bourse new-yorkaise était fermée lundi -, les investisseurs ont été soulagés par le discours du président américain puis se sont réjouis de sa décision de s'abstenir de droits de douane liés à l'avenir du Groenland.

"Je ne pense pas que l'identité du propriétaire du Groenland ait pour l'heure un quelconque impact sur quoi que ce soit, du point de vue économique", a commenté Jason Pride, directeur de la stratégie d'investissement de Glenmede.

"Mais l'impact économique est de savoir si l'on commence tous à s'imposer mutuellement des droits de douane", a-t-il ajouté, alors que l'Union européenne a dit envisager des mesures de rétorsion commerciales.

Si Donald Trump n'a donné aucune précision sur le cadre d'accord qu'il a évoqué, son annonce a permis aux marchés de se focaliser sur l'économie américaine, avec des résultats trimestriels solides publiés par plusieurs banques.

Le secteur aérien a également progressé dans le sillage de United Airlines UAL.O , qui a fait état de prévisions optimistes et pris 2,2%.

(Rédigé par Jean Terzian)