Wall Street dans le vert ; Amazon euphorique

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note positive. Des commentaires de responsables de la Fed ont refroidi les espoirs de nouvelle baisse rapide des taux d'intérêt. Au chapitre des valeurs, Apple et Amazon ont dévoilé des résultats et des perspectives meilleurs qu'anticipé. Le second a inscrit un plus haut historique. Le Dow Jones a grappillé 0,09% à 47562 points. Le Nasdaq, qui a enregistré une septième hausse mensuelle consécutive -une première depuis janvier 2018- a engrangé 0,61% à 23724 points.

La croissance plus solide que prévu d'Amazon dans le cloud a permis à l'action de bondir de 9,58% à 244,22 dollars. L'activité de cloud computing (AWS) a connu sa croissance la plus élevée depuis 2022, s'est félicité le PDG, Andy Jassy. La dynamique boursière du titre bénéficie d'une pluie de relèvements d'objectif : HSBC passe de 260 à 285 dollars, JPMorgan de 265 à 305 dollars, UBS de 279 à 310 dollars… Ces trois bureaux d'études sont positifs sur le dossier.

Les chiffres économiques du jour

L’indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, a fait mieux que prévu au mois d’octobre. Attendu en hausse de 40,6 à 42,3 points, il s’est finalement installé à 43,8 points. Il est au plus haut depuis juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

Au troisième trimestre, Abbvie a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 186 millions d'euros, contre 1,561 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué et ajusté, est quant à lui passé de 3 à 1,86 dollar, soit mieux que les attentes des analystes qui étaient à 1,78 dollar. Enfin, sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires a connu une progression de 9,2%, à 15,776 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur des revenus de 15,58 milliards de dollars .

Apple

Les bons résultats trimestriels d'Apple s'accompagnent de perspectives favorables pour les ventes d'iPhone. La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2025, un bénéfice net de 27,47 milliards de dollars, soit 1,85 dollar par action, contre respectivement 14,74 milliards et 97 cents par action, un an plus tôt. Le consensus LSEG s'élevait à seulement 1,77 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 8%, à 102,47 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 102,24 milliards de dollars.

Chevron

Chevron a enregistré un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars, soit 1,82 dollar par action dilué au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, il est en repli : 4,5 milliards de dollars, soit 2,48 dollars par action dilué au troisième trimestre 2024. "Ce recul s'explique par la baisse des prix du pétrole brut, des coûts de licenciement et autres coûts de transaction liés à l'acquisition de Hess, partiellement compensés par des marges plus élevées sur les ventes de produits raffinés", avance la compagnie pétrolière américaine.

ExxonMobil

ExxonMobil a généré un bénéfice net de 7,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, soit 1,76 dollar par action après dilution. Il est en baisse en glissement annuel. Au troisième trimestre 2024, le bénéfice était ressorti à 8,61 milliards de dollars, soit 1,92 dollar par action après dilution. Le free cash flow sur ce trimestre est aussi en repli en rythme annuel. Il s'élève à 6,33 milliards de dollars contre 11,32 milliards de dollars un an avant. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'élève à 85,29 milliards de dollars contre 90,01 milliards de dollars il y a un an.

First Solar

Au troisième trimestre 2025, en glissement annuel, les revenus de First Solar ont progressé passant de 887 millions à 1,6 milliard de dollars. Le bénéfice net a aussi augmenté sur cette période. Il ressort 456 millions de dollars contre 313 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Par action, le bénéfice atteint les 4,25 dollars contre 2,92 dollars il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation est en progression, passant de 324 millions à 466 millions de dollars

Linde

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Linde s'est élevé à 1,929 milliard de dollars, en progression de 24,45% par rapport à la même période un an plus tôt, faisant ressortir un bénéfice par action dilué de 4,09 dollars, en hausse de 27%. Parallèlement, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 3%, à 8,615 milliards de dollars. A périmètre constant, les revenus sont en hausse de 2% grâce à l'effet prix, les volumes étant stables. Les acquisitions ont quant à elles contribué à hauteur de 1% à la progression du chiffre d'affaires.

Netflix

Netflix étudie activement la possibilité de formuler une offre de rachat pour le studio de cinéma et la division 'streaming' de Warner Bros Discovery, comme le rapporte Reuters. Cette acquisition permettrait à la plateforme de streaming de mettre la main sur des franchises comme Harry Potter ou Superman.

Pfizer/Metsera/Novo Nordisk

Dans un communiqué de presse, Metsera a indiqué que l'offre non sollicitée de Novo Nordisk était considérée comme supérieure à celle de Pfizer. Par conséquent, Pfizer dispose d'une période de quatre jours ouvrables pour négocier avec Metsera des ajustements aux termes et conditions de l'accord de fusion conclu entre les deux parties, afin que la proposition de Novo Nordisk ne soit plus considérée comme supérieure.