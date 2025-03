Wall Street: dans le vert à l'orée d'une semaine intense information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en hausse lundi à l'ouverture, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant les questions commerciales et en amont d'une semaine chargée en indicateurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progresse de 0,2% à 0,8%, signalant un début de séance en territoire positif.



Alors que le S&P 500 et le Nasdaq viennent d'aligner deux semaines consécutives dans le rouge, les nombreuses statistiques prévues au cours des jours qui viennent vont permettre aux investisseurs d'en savoir plus sur la santé de l'économie.



Les inquiétudes entourant l'effet de la politique protectionniste de la nouvelle administration Trump au niveau de l'inflation et de la croissance ont en effet largement pesé sur la tendance ces derniers temps.



Privé du soutien des valeurs technologiques, qui semblent désormais boudées par les investisseurs, le Nasdaq a chuté de 4% sur l'ensemble du mois de février.



Les investisseurs espèrent se rassurer dès aujourd'hui avec l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité dans le secteur manufacturier, puis celui de l'ISM, qui paraîtront peu après l'ouverture.



D'après les analystes, ces données pourraient néanmoins commencer à refléter l'impact des tensions commerciales sur le moral des chefs d'entreprise dans l'industrie américaine.



Mais le point d'orgue de la semaine interviendra vendredi, avec le rapport sur l'emploi pour le mois de février, qui constituera le principal test de la semaine.



Côté résultats, les publications de Target, Best Buy, Abercrombie ou encore Costco permettront de se faire une idée de l'état de la consommation après les chiffres préoccupants des ventes de détail parus la semaine passée.



Après le 'clash' survenu vendredi dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, la semaine s'annonce en outre dense sur le front géopolitique.



Demain, le président américain prononcera son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, qui lui donnera l'occasion de défendre son agenda 'MAGA' consistant à accorder la priorité aux Etats-Unis.



C'est aussi mardi qu'une nouvelle salve de nouveaux droits de douane est censée frapper le Canada, le Mexique, et la Chine.





