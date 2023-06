Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: dans le vert à deux jours de la Fed information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, même si les investisseurs pourraient hésiter à prendre des positions trop tranchées avant les grands rendez-vous monétaires de la semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés pourraient rester relativement mous jusqu'à l'annonce, mercredi en début d'après-midi, des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Le consensus est quasi-unanime en anticipant un premier 'statu quo' de la banque centrale américaine après dix relèvements de taux d'affilée, mais son président, Jerome Powell, ne devrait pas fermer la porte à une nouvelle hausse en juillet.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'un maintient des taux mercredi oscille autour de 74%, alors que 51% d'entre eux tablent sur une hausse le mois prochain.



D'un point de vue historique, toutefois, il s'avère souvent payant d'acheter des actions la veille des décisions de la Fed pour les vendre le lendemain des annonces de la banque centrale, quelle que soit d'ailleurs la nature de ses initiatives.



Parallèlement aux mesures de la Fed, les marchés attendent dans les jours à venir plusieurs statistiques qui leur permettront d'en savoir plus sur la santé actuelle de l'économie.



Les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus demain, seront scrutés de près par les investisseurs.



Du fait du repli des prix de l'essence, tout semble pointer vers un net reflux du taux d'inflation annuel en mai, qui pourrait tomber de 4,9% à 4,1%, soit son plus bas niveau en deux ans.



Si la Fed reste davantage focalisée par l'évolution des prix de services, qui progressent toujours à un rythme rapide, des signes d'amélioration sur le front de l'inflation viendraient conforter le scénario d'une 'pause' dans l'action de la Fed et pourraient ainsi soutenir les marchés boursiers.





