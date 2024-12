Wall Street: dans le rouge, mais 2024 reste très positif information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait reculer modestement vendredi à l'approche de la fin d'un exercice 2024 très positif, les prises de bénéfices réduisant légèrement la forte progression enregistrée cette année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux marchés d'actions américains perdent en moyenne autour de 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les volumes devraient rester faibles et les mouvements limités pour cette séance, qui sera l'une des dernières complètes de l'année avant les célébrations du Nouvel An.



Hier, les investisseurs avaient réagi défavorablement aux chiffres meilleurs que prévu des inscriptions au chômage, venus remettre en cause les anticipations de baisses de taux agressives de la Fed.



Suite à ces chiffres, les principaux indices new-yorkais avaient fini sans grande tendance hier soir, le Dow Jones ayant grappillé à peine 0,1% tandis que le S&P 500 et le Nasdaq reculaient de moins de 0,1%.



Les inquiétudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale en 2025 prennent le pas en cette fin d'année sur les espoirs entourant la croissance américaine avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.



Wall Street s'apprête néanmoins à célébrer la fin d'une deuxième année consécutive marquée par des gains de plus de 20%.



Après avoir pris près de 22% l'an dernier, le S&P 500 affiche pour l'instant une hausse de plus de 26% sur l'ensemble de l'année, tiré entre autres par les valeurs des communications (+43%), des hautes technologies (+41%) et de la consommation (+35%).



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains sont quasiment inchangés après avoir reculé hier en dépit des inquiétudes entourant la trajectoire de l'assouplissement monétaire de la Fed.



Celui des Treasuries à dix ans, principale référence des marchés des emprunts d'Etat, reste globalement stable autour de 4,59%.



Le dollar cède un peu de terrain face à l'euro, qui en profite pour remonter au-delà de 1,0430, pâtissant de la perspective d'un ralentissement du rythme des baisses de taux de la Réserve fédérale l'an prochain.



Les cours du brut sont en légère hausse, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui reprend 1,2% à 70,4 dollars. Sur l'ensemble de l'année, le pétrole n'en affiche pas moins un repli de 1,7%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.