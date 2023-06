Wall Street: dans le rouge, les peurs pour l'économie pèsent information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 17:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en baisse vendredi, au terme d'une semaine marquée par le durcissement du ton de la Fed et les inquiétudes grandissantes sur une prochaine entrée en récession.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 33.772,2 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,8% à 13.515,3 points.



Les actions américaines continuent de souffrir de la perspective de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale susceptibles de faire basculer l'économie en récession, un scénario qui incite les investisseurs à se tenir à l'écart du marché.



Signe de la frilosité des intervenants, tous les grands secteurs de Wall Street évoluent en territoire négatif, à commencer par la consommation non-essentielle et la technologie, très dépendantes de la croissance économique.



Ce regain de prudence conduit les investisseurs à se rabattre sur les actifs refuges comme les rendements des Treasuries.



A moins de 3,74%, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'inscrit en recul de six points de base et se dirige vers un net repli sur l'ensemble de la semaine.



Sur le marché des changes, le dollar gagne du terrain face à l'euro, mais se replie face au yen, qui bénéficie de son statut de valeur refuge.



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de 'Juneteenth', le Dow Jones accuse pour l'instant un repli de 1,5%, le Nasdaq cède 1,3% tandis que le S&P 500 subit une baisse hebdomadaire de 1,2%.



Cette rechute met fin à une série de cinq semaines consécutives de progression d'affilée pour le S&P, ce qui constituait sa plus longue série haussière depuis novembre 2021.