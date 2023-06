Wall Street: dans le rouge avec les inquiétudes sur la Chine information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - Wall Street accentue son repli mardi, la décision inattendue de la Chine de réduire une nouvelle fois ses taux d'intérêt ayant ravivé les inquiétudes concernant la solidité de l'économie mondiale.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche plus de 0,9% à 33.976,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,7% à 13.592,3 points.



La Chine a abaissé mardi son taux préférentiel de prêt à 3,55%, contre 3,65% précédemment, de même que son taux à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires, réduit de 10 points de base à 4,2%.



Il s'agit du troisième abaissement en une semaine, puisque la Banque populaire de Chine (PBOC) avait déjà surpris les investisseurs jeudi dernier en réduisant le taux de sa facilité de prêt à à un an de 2,75% à 2,65%.



Quelques jours auparavant, la banque centrale avait abaissé pour la première fois depuis août dernier le taux de prise en pension à sept jours, le faisant passer de 2% à 1,9%.



Toutes ces mesures de soutien interviennent alors que les récents indicateurs chinois se sont avérés décevants, suggérant que la reprise de la deuxième économie mondiale a marqué le pas au deuxième trimestre.



Une fois n'est pas coutume, cet assouplissement monétaire favorise l'aversion au risque, au moment où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la possibilité d'un net ralentissement de l'économie américaine au second semestre.



Ces craintes favorisent la remontée du dollar, avec un euro qui repasse sous la barre de 1,09 face au billet vert, ainsi qu'une détente des marchés obligataires, le rendement des Treasuries à dix ans revenant vers 3,71%.



Tous les indices sectoriels de l'indice S&P 500 évoluent dans le rouge, le compartiment de l'énergie décrochant à lui seul de 2,5% dans le sillage du plongeon des cours pétroliers.



Le baril de brut léger américain (WTI) décroche de presque 3% et enfonce le seuil des 70 dollars, les intervenants s'alarmant d'une chute de la demande avec le ralentissement de l'activité économique.



L'annonce, une heure avant l'ouverture, d'un bond des permis de construire et des mises en chantier - qui constitue pourtant un bon présage pour le marché de l'immobilier - n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.



S'agissant des valeurs, PayPal grimpe de 2% après avoir fait part d'un accord avec KKR en vertu duquel le fonds d'investissement rachètera pour jusqu'à 40 milliards d'euros de créances de prêts de type BNPL ('acheter maintenant, payer plus tard') émises dans plusieurs pays d'Europe.



Le spécialiste du paiement en ligne s'attend à ce que la transaction génère initialement un produit d'environ 1,8 milliard de dollars qui sera utilisé notamment pour accroitre les retours aux actionnaires.



Eli Lilly est également bien orienté (+1,4%) suite à l'acquisition de DICE, une plateforme de développement de nouveaux candidats thérapeutiques pour les maladies chroniques, sur la base d'un prix d'achat d'environ 2,4 milliards de dollars.