Wall Street dans le rouge avec des doutes sur la baisse des taux

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, plombée par les pertes de géants technologiques dont Nvidia, alors que les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), dont les responsables sont divisés sur la santé de l'économie, dans un contexte de craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,65% à 47.457,22 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,66% à 6.737,49 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 2,29% à 22.870,36 points.

Si les opérations de l'administration fédérale américaine ont pu rouvrir lentement, au lendemain de l'accord budgétaire voté mercredi soir par le Congrès et promulgué dans la foulée par le président Donald Trump, le plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis (43 jours) a contraint investisseurs et banquiers centraux à naviguer dans le brouillard, en l'absence de quelconques données économiques officielles.

Un nombre croissant de responsables de la Fed ont signalé ces derniers jours une certaine hésitation concernant des baisses de taux supplémentaires, poussant les marchés à revoir nettement leurs attentes. Plusieurs banquiers centraux ont exprimé leur inquiétude à propos de l'inflation et cité les signes d'une stabilité relative sur le marché américain du travail à la suite des deux baisses de taux opérées cette année.

D'après FedWatch de CME, les traders misent désormais à environ 47% sur la probabilité d'une réduction des taux de 25 points de base en décembre, contre 70% la semaine précédente.

"La question fondamentale est, l'inflation liée aux droits de douane est-elle transitoire et se reproduira-t-elle ? Et le fait que ce soit le cas ou non, voilà pourquoi certains gouverneurs de la Fed ne veulent pas baisser (les taux)", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa dans Oklahoma.

"Dans les deux cas, que (la Fed) baisse ou non les taux, c'est un pari risqué", a-t-il ajouté.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont décliné, notamment les technologies de l'information .SPLRCT , en repli de 2,37%.

Côté valeurs, à noter, le recul de 3,6% de Nvidia NVDA.O , alors que les investisseurs s'inquiètent des fortes valorisations boursières alimentées par l'optimisme à propos de l'intelligence artificielle (IA).

Tesla TSLA.O a perdu 6,6%, Broadcom AVGO.O a cédé 4,3%, tandis que Walt Disney DIS.N a chuté de 7,8% après avoir dit ne pas vouloir céder dans son litige avec YouTube à propos de la distribution de ses chaînes de télévision.

Cisco Systems CSCO.O a grimpé de 4,6% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

