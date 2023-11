Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: dans le rouge avant les 'minutes' et Nvidia information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en territoire négatif mardi matin dans l'attente de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale et des résultats de Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais abandonnent entre 0,4% et 0,7%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



C'est à 14h00 (heure de New York) que la Fed publiera les 'minutes' de sa réunion des 31 octobre et 1er novembre derniers, qui s'était soldée par un 'statu quo' sur les taux et une tonalité plus accommodante de la part de son président, Jerome Powell.



Le compte-rendu de cette réunion pourrait apporter un éclairage préciaux quant aux intentions de la banque centrale en matière de taux, mais aussi sur son diagnostic concernant l'état de santé de l'économie américaine.



Si les investisseurs n'anticipent plus aucune hausse de taux dans l'immédiat, ils seront attentifs à tout changement d'éléments de langage susceptible d'annoncer une éventuelle baisse de taux au printemps 2024.



Entre-temps, le marché aura pris connaissance, en début de matinée, des chiffres des ventes de logements anciens, qui constitueront le principal rendez-vous économique de la journée.



Après un modeste rebond en début d'année, la tendance est à nouveau négative sur le marché américain de l'immobilier du fait de taux d'emprunt historiquement élevés et de prix qui restent inaccessibles, ce qui bride toute possibilité de reprise.



La journée sera aussi marquée, ce soir après la clôture, des résultats très attendus de Nvidia, un fabricant de puces dont les processeurs sont très utilisés dans les applications liées à l'intelligence artificielle.



Les performances du groupe californien, qui a déjà pris près de 245% en Bourse depuis le début de l'année et a battu hier de nouveaux plus hauts historiques, seront très surveillées afin de déterminer si sa valorisation boursière actuelle est justifiée.



'Au-delà des résultats de Nvidia, c'est la dynamique du thème 'intelligence artificielle' qui sera scrutée, via notamment les projections du groupe pour les prochains mois', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Sur le marché obligataire, les rendements repartent en timide hausse en attendant les 'minutes' de la Fed, le papier à dix ans se tendant en direction de 4,43% après avoir fini autour de 4,42% hier.





