Wall Street dans le rouge avant les minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains s'inscrivent dans le rouge sur fond de faibles volumes en raison des fêtes de fin d'année. La prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la ‌Fed. L'indice des promesses de ventes de logements a dépassé les attentes en novembre. Côté valeurs, Johnson & Jonhson a finalisé l'acquisition d’Halda Therapeutics et prévoit un impact dilutif sur ses bénéfices. Vers 17h20, le Dow Jones s'affaisse de 0,48% à 48479 points et le Nasdaq recule de 0,65% à 23472 points.

Johnson & Johnson progresse de 0,73%, à 209,16 dollars à Wall Street. La société a annoncé la finalisation de l’acquisition d’Halda Therapeutics, une entreprise américaine de biotechnologie spécialisée en oncologie. Comme annoncé le 17 novembre dernier, le laboratoire a dépensé 3,05 milliards de dollars en numéraire pour s’offrir Halda Therapeutics et sa plateforme RIPTAC (Regulated Induced Proximity TArgeting Chimeras, qui signifie Chimères de ciblage par proximité induite régulée).

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre est tombé à -10,9 en décembre, après -10,4 en novembre. Il était attendu à -2,5.

L'indice des promesses de ventes de logements a progressé de 3,3% en novembre, soit un niveau supérieur au consensus qui ciblait une hausse de 1%. Il avait augmenté de 2,4% en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a dévoilé la finalisation, ce jour, de l'acquisition de Halda Therapeutics, après avoir annoncé le 17 novembre dernier la signature d'un accord définitif. Le montant de la transaction s'élève à 3,05 milliards de dollars en numéraire. Avec cette opération, J&J va mettre la main sur la plateforme propriétaire d'Halda Therapeutics baptisée RIPTAC, destinée au développement de thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, notamment le cancer de la prostate.

Lululemon

Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, lance une bataille par procuration pour modifier le conseil d'administration de l'entreprise canadienne spécialisée dans l'habillement sportif. Cette annonce intervient quelques jours après le départ du directeur général Calvin McDonald. Wilson aurait proposé trois candidats pour le conseil d'administration : Marc Mauer, ancien co-directeur général de On Running, Laura Gentile, ex-directrice marketing d'ESPN, et Eric Hirshberg, ancien PDG d'Activision, selon un article du Wall Street Journal.

Nvidia

Nvidia a dépensé près de 5 milliards de dollars pour acquérir des actions Intel, conformément aux annonces de septembre. Selon l'autorité des marchés financiers américaine, Intel a procédé à l'émission et la vente de 214 776 632 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,001 dollar par titre, à Nvidia, pour un prix d'achat total en numéraire de 5 milliards de dollars, soit 23,28 dollars par action.