Wall Street: dans l'expectative des minutes du FOMC

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,1%) et le Nasdaq-100 (-0,2%) augurent d'un début de séance prudent, dans l'attente des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), à paraitre en cours de séance à Wall Street.



Selon BofA Global Research, 'le procès-verbal de la réunion du FOMC de septembre devrait faire la lumière sur deux questions', à savoir l'ampleur du consensus au sein du comité pour la dernière baisse de 50 points de base, et les raisons qui l'ont conduit à cette décision.



'Des préoccupations ont-elles été soulevées au sujet de la façon dont l'information a été communiquée? Les décideurs ont-ils voulu revenir plus rapidement à la neutralité ou ont-ils simplement compensé l'absence de réduction en juillet?', s'interroge-t-il aussi.



D'ici ce rendez-vous, doivent paraitre les stocks des grossistes américains pour le mois d'août, ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole -un indicateur qui pourrait retenir l'attention alors que le cours du WTI évolue autour des 73 dollars le baril.



Sur le front des valeurs, Biogen indique que son felzartamab a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire (BTD) de la part de la FDA, pour le traitement du rejet induit par les anticorps (AMR) tardif, chez les patients transplantés rénaux.



Johnson & Johnson annonce avoir finalisé l'acquisition de V-Wave, une entreprise non cotée et spécialisée dans les traitements innovants pour l'insuffisance cardiaque, renforçant ainsi sa position dans les maladies cardiovasculaires.



Wells Fargo fait part de la nomination d'Elena Gallo comme directrice exécutive de la division government banking, un poste auquel elle supervisera les services financiers pour plus de 3.000 agences gouvernementales et autres entités publiques dans 43 États.





