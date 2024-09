Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: D-Jones et S&P500 figés après 2 records absolus information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Quel calme en cette veille d'amorce du cycle de baisse des taux US : le Dow Jones s'effrite de -0,04% (à 41.606) et le S&P500 grappille 0,03% (à près de 5.635).



Le Nasdaq Composite progresse de +0,2% (à 17.628), mais le Nasdaq-100 se contente de +0,05%. Le Russell-2000 se détache avec +0,8%... mais les 2000 Small Caps ne pèsent pas grand-chose.



Mais ce n'est pas pour autant 'une séance pour rien' : le Dow Jones a inscrit un nouveau record absolu intraday à 41.835, tandis que le 'S&P' a amélioré le sien de (seulement) deux points, à 5.670.



Le Nasdaq-100 finit de justesse dans le sillage d'Intel à +2,8%, Paccar +2,5%, puis Airbnb +3,9% et Enphase Energy +6,3%.



Les prises d'initiative sont restées relativement limitées avec des écarts modestes et des volumes réduits, dans l'espoir que la conférence de presse de Jerome Powell redonne une impulsion haussière à 48 heures des '4 sorcières'.



Les investisseurs sont désormais de plus en plus nombreux à penser que la Fed optera pour une réduction de 50 points de base de ses taux directeurs, un scénario assimilé à 67% par les traders selon l'outil FedWatch du CME.



'C'est un élément important car, depuis le début de l'année 2009, le FOMC n'est jamais allé à l'encontre des anticipations établies majoritairement par le marché au début d'une semaine marquée par la Fed', relève Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Côté chiffres, les ventes de détail aux Etats-Unis ont quasiment stagné avec une hausse de 0,1% en rythme séquentiel en août (après +1,1% en juillet). Hors secteur automobile (véhicules et équipements), elles ont aussi augmenté de 0,1% le mois dernier.



Du mieux en revanche avec la production industrielle américaine qui a rebondi de 0,8% en août, en grande partie grâce à un vif redressement de la production automobile, et le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie s'est amélioré de 0,6 point à 78%.



Côté obligataire, les T-Bonds US ont légèrement consolidé, à l'image du '10 ans' qui s'est retendu de +2,5 points de base vers 3,646%, tandis que le '2 ans' s'est dégradé de +5 points de base à 3,605%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.