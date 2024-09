Wall Street craint que le plan fiscal de Harris ne nuise aux bénéfices des entreprises américaines

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de métadonnées, pas de changement dans le contenu de l'article) par Carolina Mandl et Tatiana Bautzer

Wall Street s'attend à ce que les bénéfices des entreprises et le marché boursier soient affectés si la candidate démocrate à l'élection présidentielle Kamala Harris gagne en novembre et adopte les augmentations d'impôts qu'elle a promises. La politique fiscale est devenue un élément clé pour les investisseurs avant l'élection du 5 novembre . Le candidat républicain et ancien président Donald Trump et Mme Harris, qui débattent mardi soir, sont dans une impasse statistique. Les conseillers en gestion de patrimoine disent qu'ils ont répondu aux questions des investisseurs sur la façon de se préparer aux changements potentiels.

"La politique fiscale est une préoccupation énorme pour les investisseurs", a déclaré Yung-Yu Ma, directeur des investissements de BMO U.S. Wealth Management, qui reçoit des questions de clients de tout le pays sur les hausses d'impôts potentielles. "La politique fiscale est au cœur de cette élection" Pour Wall Street, l'attention la plus grande est portée sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur les plus-values. M. Trump a ramené le taux de l'impôt sur les sociétés de 35 % à 21 % pendant sa présidence et a déclaré la semaine dernière qu'il était favorable à une réduction de ce taux à 15 % pour les entreprises qui fabriquent leurs produits aux États-Unis. Le mois dernier, M. Harris a quant à lui présenté des projets visant à faire passer le taux d'imposition des sociétés de 21 % à 28 %, afin de s'assurer que "les grandes entreprises paient leur juste part", étant donné qu'elles "paient souvent un taux d'imposition inférieur à celui de nos enseignants, de nos infirmières et de nos pompiers"

Les analystes de Goldman Sachs ont indiqué dans une note la semaine dernière qu'avec le taux de 28 % proposé par M. Harris, les bénéfices des entreprises du S&P 500 seraient affectés de 5 %, tandis que la réduction proposée par M. Trump les augmenterait d'environ 4 %.

Selon M. Ma, des impôts plus élevés se traduiraient par une baisse des bénéfices des entreprises et une diminution de la valorisation des actions. "Essentiellement, il est probable que le marché boursier subisse un recul important en raison de l'augmentation des impôts", a déclaré M. Ma.

Le vainqueur devra encore obtenir l'approbation du Congrès pour modifier la législation fiscale. La campagne de M. Trump a déclaré que le plan fiscal de M. Harris prévoyait une forte augmentation des impôts et alourdirait la dette nationale. Elle n'a pas commenté l'impact du plan de M. Trump sur le déficit.

La campagne de Mme Harris n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans un mémo examiné par Reuters, Brian Nelson, conseiller politique principal de la campagne de Mme Harris, a déclaré que la proposition de M. Trump donnerait "des avantages fiscaux massifs" aux "milliardaires et aux grandes entreprises"

GAINS DE CAPITAL

Les investisseurs craignent également que l'augmentation de l'impôt sur les plus-values proposée par Mme Harris, qui est prélevé sur les bénéfices tirés de la vente d'un actif détenu depuis plus d'un an, ne vienne grignoter les gains nets des clients. La semaine dernière, la démocrate a proposé de porter à 28 % le taux d'imposition des plus-values pour les personnes gagnant plus d'un million de dollars, soit un taux inférieur à celui de 39,6 % prévu par le président Joe Biden. M. Trump n'a pas annoncé qu'il envisageait de modifier le taux maximum de 20 %.

"En termes de recettes pour le gouvernement, les augmentations de l'impôt sur les plus-values n'ont généralement pas été à la hauteur", a déclaré Brian Gardner, stratège en chef de la politique de Washington à la banque d'investissement Stifel. "Mais il s'agirait d'une mesure globalement négative pour le marché. Il est difficile de dire dans quelle mesure

Morgan Stanley a déclaré dans une note la semaine dernière que la corrélation entre les impôts sur les plus-values et les performances des marchés boursiers est statistiquement insignifiante, mais que le débat sur les impôts pourrait entraîner une volatilité des marchés boursiers à court terme.

Si les impôts sur les plus-values augmentent fortement, les investisseurs sont susceptibles d'utiliser de manière plus agressive des stratégies de transactions visant à minimiser les impôts, a déclaré un responsable de la gestion de patrimoine d'une grande banque, qui a refusé d'être nommé.

IMPACT ÉCONOMIQUE GLOBAL Le marché considère qu'une présidence Trump alimenterait l'inflation et augmenterait le déficit du budget fédéral américain, ce qui stimulerait l'émission de titres de créance du Trésor.

"Tous les modèles semblent croire que Trump augmenterait les déficits de plus de Harris", a déclaré Bruce Mehlman, partenaire du cabinet de relations gouvernementales bipartisan Mehlman Consulting.

"Les entreprises et les sociétés préfèrent des impôts plus bas que plus élevés. Mais tout le monde reconnaît que tôt ou tard, nous aurons une crise de la dette" Goldman Sachs a déclaré que l'économie dans son ensemble recevrait le plus grand coup de pouce au cours des deux prochaines années si les démocrates remportaient la Maison Blanche et le Congrès. Les nouvelles dépenses du gouvernement fédéral et l'élargissement des crédits d'impôt pour les revenus moyens seraient plus que compensés par une légère baisse des investissements due à l'augmentation des taux d'imposition des sociétés, selon Goldman Sachs.

La production économique serait touchée l'année prochaine sous une administration républicaine, principalement en raison des propositions de M. Trump concernant l'augmentation des droits de douane et le durcissement des politiques d'immigration, a déclaré Goldman.

IMPÔTS INDIVIDUELS L'année prochaine, certaines parties de la loi sur les réductions d'impôts et les emplois(Tax Cuts and Jobs Act) , signée par Trump en 2018, expireront. Cette loi a réduit les impôts des sociétés et des particuliers, mais les ménages les plus riches et les grandes entreprises en ont bénéficié de manière disproportionnée.

M. Trump a l'intention de prolonger ces réductions et a lancé l'idée de remplacer l'impôt sur le revenu des personnes physiques par des droits de douane. Mme Harris a déclaré qu'elle ne maintiendrait les réductions d'impôts que pour les personnes gagnant moins de 400 000 dollars par an.

"L'expiration de la loi fiscale actuelle à la fin de l'année prochaine est au centre de nombreuses questions posées par nos clients", a déclaré Nicole Webb, première vice-présidente de la société de planification financière Wealth Enhancement. "C'est une question qui préoccupe beaucoup de gens