Wall Street: coup d'arrêt après trois séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans direction claire mercredi après avoir enchaîné trois séances consécutives de hausse, les craintes liées aux questions commerciales reprenant le dessus chez les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones grappille 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant un début de séance hésitant.



Les marchés d'actions américains avaient réussi hier à aligner une troisième séance de progression d'affilée, une première depuis le mois de février, dans l'espoir que les nouveaux droits de douane 'réciproques' que Donald Trump dévoilera la semaine prochaine s'avèrent finalement moins sévères que redouté.



Mais les préoccupations liées aux répercussions de la politique protectionniste américaine et aux éventuelles mesures de rétorsion que pourraient prendre les partenaires commerciaux des Etats-Unis restent un sujet d'inquiétudes constant pour les investisseurs.



'Donald Trump aime surprendre et les marchés n'aiment pas trop les surprises', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



L'analyste souligne toutefois que les actions américaines sont revenues à des niveaux de valorisation attrayants après leur correction des dernières semaines.



'Prenons AMD qui est coté sur le Nasdaq. Son ratio cours sur bénéfice est désormais à 24,3. Au cours des huit dernières années, ce fut systématiquement une zone d'achat de l'action', souligne-t-il.



Selon le professionnel, une configuration similaire est désormais présente pour quasiment toutes les valeurs technologiques.



En s'adjugeant 1,2% hier, les 'Sept Magnifiques' ont de nouveau brillé, en cumulant désormais plus de 6,2% sur les trois dernières séances, soit leur meilleure performance en trois jours depuis la victoire de Trump en novembre.



Les derniers indicateurs en date brossent en revanche un tableau moins reluisant de l'état de l'économie américaine, comme en témoigne le ralentissement des commandes de biens durables.



Après avoir augmenté de 3,3% en janvier, ces commandes ont progressé de 0,9% en février, selon le Département du Commerce.



Au vu des incertitudes qui entourent les questions commerciales, les investisseurs se replient sur des actifs plus sûrs comme l'or, qui continue d'évoluer à des sommets absolus.



Le rendement des Treasuries à dix ans remonte lui en direction de 4,35%.



Les cours du brut restent orientés à la hausse et s'acheminent vers une performance hebdomadaire positive après plusieurs semaines de baisse, les tensions au Moyen-Orient, notamment en lien avec les frappes contre les Houthis constituent le principal facteur d'animation du marché.



Le contrat échéance mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend quasiment 1% à près de 69,7 dollars en attendant la parution, dans la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.





