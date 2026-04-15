Wall Street consolide, les résultats de sociétés en soutien

Des personnes marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌mercredi légère hausse, tentant de consolider les gains de la veille liés à l'espoir d'une reprise imminente de ​pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que les résultats d'entreprises reviennent au premier plan.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones prend 143,21 points, soit 0,30%, à 48.679,20 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, ​grignote 10,79 points, soit 0,15%, à 6.978,17 points.

Le Nasdaq Composite grappille 42,01 points, soit 0,18%, à 23.681,10 points.

Les trois grands indices de Wall ​Street, qui ont fini dans le vert mardi, sont ⁠pratiquement stables mercredi alors que les marchés actions, le dollar et l'indice VIX de la volatilité ‌sont revenus quasiment à leur niveau d'avant-guerre, huit semaines après le déclenchement du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice S&P 500 a ainsi progressé de 10% par rapport à ​son point bas du 30 mars.

Citi ‌et BlackRock se montrent par ailleurs optimistes quant aux actions américaines, anticipant des ⁠résultats d'entreprises solides, notamment dans le secteur technologique.

Ce rebond intervient alors que Donald Trump a laissé entendre mardi que les négociations entre Washington et Téhéran pourraient reprendre sous deux jours, ravivant la perspective d'un règlement du ⁠conflit par voie diplomatique.

Certains ‌analystes invitent cependant à la prudence, mettant en garde contre un excès d'optimisme, tandis ⁠que les cours du pétrole, malgré leur récente forte baisse, restent encore 30% au-dessus de leur prix ‌d'avant-guerre.

"Je pense toujours qu'il existe un risque que le marché sous-estime le choc des prix ⁠de l'énergie, et qu'il soit susceptible de nuire à l'économie mondiale", prévient Lee ⁠Hardman, stratégiste chez MUFG.

Aux valeurs, ‌Bank Of America, prend 2,71%. La banque a fait état d'un bénéfice en hausse au premier trimestre, ​soutenu par la volatilité des marchés qui a stimulé l'activité ‌de trading. Morgan Stanley, de son côté, bondit de 5,11% après avoir également publié un bénéfice trimestriel en forte hausse.

Nike avance ​de 2%, son directeur général, Elliott Hill, ayant racheté des actions supplémentaires de l'équipementier sportif, selon un document déposé auprès de la SEC.

Broadcom monte de 3,01% à la faveur d'une extension jusqu'en 2029 de ⁠son accord avec Meta Platforms (+0,7%) pour des processeurs personnalisés destinés à l'intelligence artificielle (IA).

Snap, en hausse 6,51%, est porté par l'annonce d'un plan social devant toucher environ 1.000 personnes.

Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente de déclarations de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont Michelle Bowman, la vice-présidente de l'institution.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Niket Nishant et Utkarsh Hathi à ​Bangalore, édité par Benoît Van Overstraeten)