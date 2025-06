Wall Street: consolidation à la marge en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Wall Street consolide à la marge mardi matin, les investisseurs s'inquiétant à la fois de l'escalade des tensions au Moyen Orient et des indicateurs économiques décevants publiés aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,1% à 42.495,3 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,3% à 19.637,3 points.



Les intervenants de marché suivent toujours avec une certaine anxiété les développements en provenance du Proche-Orient, alors qu'Israël continue de mener ses frappes contre l'Iran.



'Le déclenchement d'un conflit militaire entre Israël et l'Iran fait peser une incertitude importante sur l'économie mondiale et les marchés financiers, comme en témoignent les récents mouvements de volatilité sur les marchés obligataires, actions, de l'énergie et des changes', rappelle Kim Catechis, responsable de la stratégie d'investissement pour le Franklin Templeton Institute.



'Les investisseurs craignent à juste titre que le conflit ne s'étende, mettant en péril l'approvisionnement énergétique mondial et perturbant les principales voies de transport internationales, ce qui viendrait s'ajouter à d'autres sources d'incertitude géoéconomique', souligne le stratège.



En plus des préoccupations concernant les opérations militaires au Moyen-Orient, Wall Street semble également souffrir des craintes entourant la santé de l'économie américaine.



Les ventes de détail ont en effet baissé plus que prévu en mai, en se contractant de 0,9% en mai, après avoir déjà essuyé un recul de 0,1% en avril.



Pour les équipes de CPR AM, ce rapport de ventes confirme que la morosité s'installe chez les consommateurs.



'Au-delà des fortes variations des derniers mois, qui s'expliquent elles-mêmes par la volatilité des ventes de voitures causée par les annonces tarifaires, la consommation des ménages est sans réelle tendance', indique le gestionnaire d'actifs.



'Comme pour le marché du travail, les développements ne sont pas suffisamment négatifs pour faire bouger la Fed mais ils le sont suffisamment pour qu'elle reste en alerte', ajoute CPR.



Ces chiffres tombent alors que les marchés s'interrogent sur la direction que prendra la politique monétaire de la Réserve fédérale au cours des prochains mois.



Dans ce contexte, la réunion du comité stratégique de l'institution, qui débute aujourd'hui, sera particulièrement suivie.



Si les intervenants excluent toute baisse de taux demain, ils espèrent que les commentaires de la banque centrale américaine ouvriront la voie à une réduction du loyer de l'argent en septembre, une perspective a priori renforcée par le climat géopolitique crispé du moment.



Dans l'attente du verdict de la Fed, les marchés obligataires apparaissent littéralement figés avec un écart de rendement de l'ordre de deux points de base pour le papier à dix ans, qui reste proche de 4,42%.



Sur le marché de l'énergie, la crainte d'une prolongation du conflit israélo-iranien susceptible de perturber la production de certains pays de la région continue de porter les cours pétroliers.



Si ce scénario est loin d'être privilégiée, la situation pourrait en effet se dégrader si l'Iran décidait de bloquer le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale par laquelle transite environ 20% du pétrole mondial.



Le brut léger américain (WTI) en profite pour reprendre 2,4% à 73,5 dollars, ce qui permet à l'indice sectoriel S&P de l'énergie de signer la seule progression du jour (+1,1%), grâce notamment à la hausse de Chevron (+2%).





