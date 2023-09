Wall Street: confirme le basculement vers une consolidation information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 23:42

(CercleFinance.com) - Les espoirs de voir les indices US invalider des signaux techniques baissiers en mode 'bear trap' (ou 'cassure/réintégration' sur un délai de 48H) s'évanouissent avec cette nouvelle journée de repli appuyé, ce qui porte à 4 (donc 2 de trop) le nombre de séances qui se sont terminées sur les supports courts ou moyen terme.

Cela fait en réalité 5 séances que les vendeurs ont pris fermement la main à Wall-Street.

Le Russell-2000 des valeurs petites et moyennes aligne une 7ème séance de repli (-1,35%) en 8 séances et rebascule dans le rouge sur l'année 2023.



On change de gabarit mais la tendance est identique sur le Nasdaq (-1,57%) qui a été plombé par le repli de plusieurs 'titans' comme Amazon -4%, Apple -2,3%, Alphabet -1,9%, Microsoft -1,7%, AMD -1,5%, Tesla -1,3%.



Le S&P500 (-1,47%) a été lesté par les 6 titres ci-dessus puis les pétrolières avec des écarts proches de -3% sur Marathon -2,2%, Constellation Energy -3,3%, Valero -3,4%.

Le Dow Jones a plié dans le sillage d'IBM avec -2,2%



Les investisseurs commencent à admettre comme possible de devoir subir des taux 'plus élevés pendant plus longtemps' de la part de la Réserve fédérale américaine.

Le rendement des T-Bonds à 10 ans s'établit maintenant à 4,56%, un plus haut depuis près de 16 ans, le rendement du '30 ans' atteint 4,69%, une marque plus approchée depuis plus de 11 ans... mais pour l'immobilier, la situation s'avère bien pire qu'en 2012 puisque les taux hypothécaires bondissent vers 7,80% et pourraient tester les 8% demain, le pire niveau depuis 22 ans !



L'optimisme concernant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui portait encore récemment les marchés se lézarde au vu de la flambée des rendements des emprunts d'Etat dans le sillage de la remontée des anticipations d'inflation causée par les prix de l'énergie.



Le pétrole monte indépendamment de la conjoncture strictement américaine et ce n'est pas une bonne nouvelle car symétriquement, le 'chiffre du jour' alimente les craintes d'une récession en 2024 : la confiance du consommateur américain s'est dégradée à 103, contre 108,7 le mois dernier (bien plus fortement que prévu en septembre) pour atteindre des niveaux indicatifs d'une prochaine récession.



Le Conference Board indique cependant que la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est légèrement redressée, à 147,1 contre 146,7 le mois dernier, celle mesurant leurs anticipations a chuté à 73,7 contre 83,3 en août... et c'est cette dernière variable qui est la plus marquante.



Et l'éléphant dans le corridor, c'est le programme d'émission sans précédent de la FED de 1.000Mds$/mois: il va falloir attirer des capitaux avec des rendements de plus en plus généreux, car l'Europe est également grosse demande de capitaux (notamment l'Italie et la France).