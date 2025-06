Wall Street: confiance affichée à quelques heures de la Fed information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 17:45









(CercleFinance.com) - Wall Street affiche des gains mercredi, dans l'attente des annonces de politique monétaire de la Fed et de ses éventuels commentaires sur la conjoncture économique et géopolitique compliquée du moment.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 42.442,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 19.629,2 points.



La Fed devrait annoncer à 14h00 (heure de New York), à l'issue de la réunion de son comité stratégique de deux jours, le maintien de ses taux pour la quatrième fois de l'année.



Mais les investisseurs seront surtout attentifs aux nouvelles prévisions concernant l'évolution de ses taux, appelées les 'dot plots', ainsi qu'à ses commentaires sur le ralentissement de l'inflation, la décélération de la croissance et l'impact économique des tensions au Proche-Orient.



En attendant les annonces de la banque centrale américaine, les investisseurs ont appris ce matin que les mises en chantier de logements avaient chuté de 9,8% en mai, une nouvelle qui milite pour un assouplissement monétaire.



Mais l'annonce d'une baisse de 5000 du nombre des inscriptions au chômage la semaine dernière - qui confirme la bonne santé du marché de l'emploi - plaide au contraire pour un maintien des taux.



Outre l'attente des annonces de la Fed, la tendance reste animée par les derniers développements du conflit israélo-iranien, entre menaces d'intervention américaine et promesse d'un éventuel accord à venir.



Sur le marché des changes, le dollar atteint un nouveau plancher depuis la fin 2021 face à l'euro dans la perspective, déjà bien ancrée dans les cours, d'un maintient des taux de la Fed.



Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tasse vers 4,35%, loin du niveau de 4,45% touché en début de semaine.



Les cours du brut retombent après leurs plus hauts de cinq mois atteints la veille, malgré l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cote autour de 73,6 dollars après avoir le pic établi hier au-delà de 75 dollars, un plus haut depuis la fin janvier.





