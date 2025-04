Wall Street : clôture vert in extremis, Meta et MSFT rassure information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 23:58









(CercleFinance.com) - Wall Street n'a pas voulu finir avril sur un score négatif, les indices US ont effacé des replis de -2 à -2,5% affichés dès l'ouverture, survenue une heure après la publication d'un PIB qui a dévissé de +2,3% à -0,3% au 1er trimestre.

Le S&P500 s'arrache en fin de séance (+0,15%), même score pour le Nasdaq, le Dow Jones grappille 0,35%.



La séance s'est arrêtée 22H mêmes les échanges sont resté animés après clôture : Meta qui avait cédé -1% en séance grimpait de plus de 4% dans les échanges électroniques d'après-clôture.

Meta a publié un chiffre d'affaires de 42,31Mds$ au 1er trimestre, battant un consensus de 41,40Mds$.



Le bénéfice trimestriel ressort à 6,43$/action, battant de +25% le consensus de 5,28$.

Microsoft a publié un bénéfice en hausse de 18% et un chiffre d'affaire en hausse de 13% à 70,1Mds$, battant une estimation moyenne des analystes de 68,42Mds$.

Broadcom a en revanche déçu avec des ventes de 10,3Mds$, juste en deçà du consensus médian de 10,35Mds$.



Les prévisions pour le deuxième trimestre se situent dans une fourchette de 2,60 à 2,80$/action (consensus 2,67$) : le titre prenait 2% en after hour.



La déferlante de statistiques du jour est marquée par une inflation contenue aux Etats Unis et en Europe, puis des indicateurs de croissance nettement plus faibles qu'attendus aux Etats Unis qui plaident pour de nouveaux assouplissements monétaires par la FED et la BCE.



Très surveillé par la Fed, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' a augmenté de moins de 0,1% le mois dernier, selon les statistiques du Département du Commerce.

En rythme annuel, il ressort en hausse de seulement 2,3%, après avoir augmenté de 2,7% en février.

Hors produits alimentaires et énergie, deux composantes volatiles, l'indice PCE dit 'core' a lui aussi avancé de moins de 0,1% en rythme annuel le mois passé.

Sur un an, il affiche une progression de 2,6%, contre 3% le mois passé, revenant en direction de l'objectif de 2% établi par la Fed.

Mais attention, le PCE n'intègre pas encore l'impact du relèvement des 'tarifs' par Donald Trump.

Les chiffres publiés ce mercredi montrent également que les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% en mars, contre +0,5% en mars, alors que les économistes attendaient +0,4% (les 'achats d'anticipation' se sont poursuivis).

Leurs revenus ont quant à eux augmenté de 0,5% le mois dernier, après un gain de 0,7% en février, là où le consensus visait une hausse 0,4%.



Le principal baromètre de la croissance a été publié à 14H30 : le PIB des Etats-Unis au 1er trimestre a lourdement chuté, de -2,6%, passant de +2,3% à -0,3% en rythme annualisé au premier trimestre 2025.

C'est la toute première estimation du Département du Commerce, elle pourrait donc être révisée à la hausse, mais impossible d'espérer que le PIB affiche +0,5% à +0,9% ( Jefferies étant le plus optimiste).



Une chute principalement attribuable à une augmentation des importations (en anticipation des tarifs douaniers) et à une diminution des dépenses publiques (serrage de boulons du 'DOGE').



Ces mouvements, qui semblent tous deux refléter des effets de la politique de Donald Trump, ont été partiellement contrebalancés par des hausses de l'investissement, des dépenses de consommation et des exportations.





