Wall Street clôture sans direction claire

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé dans un contexte de repli des valeurs technologiques. Les investisseurs ont pris connaissance d’un rapport ADP faisant état de créations d’emplois inférieures aux attentes en janvier. Par ailleurs, la publication du rapport mensuel américain sur l’emploi, initialement prévue vendredi, a été reportée au 11 février en raison de la fermeture partielle de l’administration fédérale. Côté valeurs, Eli Lilly s’est distingué après ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a progressé de 0,53% et le Nasdaq a reculé de 1,51%.

Eli Lilly (+10,33%, à 1 107,12 dollars) brille à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels et de ses perspectives 2026. Le bond de l'action du plus grand laboratoire pharmaceutique mondial refait passer sa capitalisation boursière au-dessus du seuil des 1 000 milliards de dollars, juste après Walmart et ses 1 020 milliards de dollars, et juste sous Berkshire Hattaway et ses 1 090 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Le secteur privé américain a créé 22 000 emplois en janvier, contre un consensus de 46 000, après 41 000 en décembre, selon l'enquête ADP.

La croissance du secteur privé des Etats-Unis a accéléré modérément en janvier, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui est ressorti à 53, contre 52,7 au mois de décembre 2025.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 53,8 en janvier contre un consensus de 53,5, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il s'était établi à 53,8 en décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

Abbvie annonce un BPA dilué sur l'année 2025 de 2,36 $, en baisse de 1,3 %. Le BPA dilué ajusté s'inscrit à 10,00 $, une baisse de 1,2 %. Le chiffre d'affaires net annuel ressort à 61,160 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,6 % sur une base déclarée et de 8,5 % sur une base opérationnelle. Le BPA dilué au quatrième trimestre est de 1,02 $ et le BPA dilué ajusté est de 2,71 $.

Texas Instruments

Texas Instruments indique avoir signé un accord définitif pour acquérir Silicon Labs, un leader de la technologie sans fil sécurisée et intelligente, dans le cadre d'une transaction pour une valeur d'entreprise d'environ 7,5 milliards de dollars.

Uber

Uber Technologies dévoile un bénéfice net ajusté (non GAAP) en croissance de 25% à 1,5 milliard de dollars (MdUSD) au titre du 4e trimestre 2025, soit 0,71 USD par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 35% à 2,5 MdsUSD.

La marge d'EBITDA ajusté de la plateforme s'est ainsi améliorée de 0,4 point à 4,6%, pour des réservations brutes accrues de 22% à 54,1 MdsUSD (en données totales comme à taux de change constants), tandis que ses revenus ont augmenté de 20% à 14,4 MdsUSD.