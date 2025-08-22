Wall Street: clôture négative après des données contrastées information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - La prudence a continué de prévaloir sur les marchés d'actions américains jeudi, à la veille du discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Fed, au symposium de Jackson Hole (Wyoming).



A la clôture de la séance, le Dow Jones a affiché un recul de plus de 0,3% à 44.785 points, de même que le Nasdaq Composite, à 21.100 points, tandis que le S&P 500 a perdu au final 0,4% à 6.370 points.



La prudence régnait d'autant mieux que les nombreuses statistiques du jour, assez contradictoires, ne permettaient pas de donner aux investisseurs une idée claire de l'état actuel de l'économie américaine.



L'indice des indicateurs avancés américains, calculé par le Conference Board, a baissé de 0,1% le mois dernier après s'être déjà replié de 0,3% en juin, une tendance de mauvais augure pour l'évolution économique future du pays.



S'il écarte le scénario d'une récession, le ConfBoard s'attend à une décélération de l'activité au second semestre avec les surtaxes douanières, ce qui l'amène à tabler sur une croissance de 1,6% du PIB en 2025, puis de 1,3% en 2026.



Autres signaux peu encourageants, l'indice d'activité manufacturière 'Philly Fed' a chuté de +15,9 en juillet à -0,3 en août, et les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 11.000 la semaine dernière pour atteindre 235.000.



En revanche, l'indice PMI composite des Etats-Unis est ressorti à 55,4 en estimation flash pour le mois en cours, un plus haut de huit mois, semblant ainsi indiquer que la croissance dans le secteur privé accélèrerait légèrement.



En outre, la NAR a fait état d'une croissance de 2% des ventes de logements existants aux Etats-Unis le mois dernier par rapport à juin, expliquant que 'l'amélioration toujours très légère de l'abordabilité faisait grimper les ventes'.



Principale publication de la séance, Walmart a perdu 4,5% sur des bénéfices de deuxième trimestre sous les attentes, et malgré un léger relèvement par le numéro un mondial de la distribution de ses objectifs annuels.



Coty s'est effondré de 20,8% au lendemain de la publication de résultats en retrait par la maison de cosmétiques pour son exercice clos fin juin, ainsi que de la présentation de perspectives décevantes pour celui qui commence.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.