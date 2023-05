Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture mitigée, PacWest inquiète toujours information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains se sont montrés partagés en clôture jeudi, sur fond de nouvelles turbulences sur les bancaires : le Nasdaq Composite a grappillé près de 0,2% à 12329 points, mais le Dow Jones a reculé de près de 0,7% à 33310 points.



Annoncée avant l'ouverture, la hausse des prix producteurs aux Etats-Unis s'est établie en avril à 2,3% en données brutes et à 3,4% en données sous-jacentes, après des taux annuels de respectivement 2,7% et 3,7% observés en mars.



Néanmoins, les investisseurs ne se réjouissaient pas de ce ralentissement confirmé de l'inflation, ni de celui du marché de l'emploi, qui contenaient pourtant la promesse d'une attitude plus conciliante de la part de la Fed.



D'ailleurs, confirmant que l'heure n'était pas encore à des baisses de taux directeurs dans le monde occidental, la Banque d'Angleterre a décidé jeudi d'une augmentation de son taux directeur de 0,25 point, pour le porter à 4,5%.



Surtout, le climat général restait dominé par les inquiétudes liées à la santé des banques régionales, PacWest ayant ainsi décroché de 22,7% en Bourse, après avoir vu ses dépôts fondre de 9,5% sur l'ensemble de la semaine dernière.



Toujours côté valeurs, Disney a lâché 8,7% après la publication mercredi soir des trimestriels du géant du divertissement, alors que Tapestry a signé une hausse quasi-symétrique de 8,3%, la maison-mère de la marque Coach ayant relevé ses objectifs annuels.



Alphabet s'est aussi inscrit à contre-courant de la tendance dominante des marchés et a gagné 4,3%, ayant bénéficié de commentaires d'analystes favorables suite aux dernières avancées de la maison-mère de Google en matière d'intelligence artificielle.





