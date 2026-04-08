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Wall Street clôture en nette hausse, soulagée par le cessez-le-feu en Iran
information fournie par AFP 08/04/2026 à 22:12

Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le parquet de la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé en franche hausse mercredi, les investisseurs saluant l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran, qui laisse espérer une reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz.

Le Dow Jones a gagné 2,85%, l'indice Nasdaq a progressé de 2,80% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 2,51%.

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