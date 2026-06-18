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Wall Street clôture en hausse, soulagée par la signature de l'accord Iran-USA
information fournie par AFP 18/06/2026 à 22:44

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en territoire positif jeudi, à la veille d'un jour férié, les investisseurs saluant la signature du protocole d'accord par Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

L'indice Nasdaq a progressé de 1,91%, l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,09% et le Dow Jones a pris 0,14%.

L'entente entre les Etats-Unis et l'Iran "est à l'origine d'un solide rebond à Wall Street", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Washington a annoncé jeudi la levée des blocus des ports iraniens, et des navires ont pu franchir le détroit d'Ormuz, passage maritime essentiel pour le commerce d'hydrocarbures.

Selon l'accord, le trafic des navires commerciaux dans Ormuz sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, une fois le détroit déminé.

Ces informations apaisent quelque peu les craintes inflationnistes, mais certains analystes restent sur leurs gardes.

Pour les experts d'Argus Media, quatre à six mois pourraient en effet s'écouler avant de retrouver les volumes d'exportations de brut précédant la guerre.

La progression des indices reflète aussi un mouvement de chasse aux bonnes affaires après la forte correction de la veille, observe Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Le marché a traversé des turbulences hier, provoquées par un nouveau tournant de la Réserve fédérale", ajoute Jose Torres.

Sans surprise, l'institution monétaire a décidé de laisser ses taux inchangés mercredi.

En revanche, les responsables américains ont suggéré, via leurs prévisions, qu'un resserrement monétaire pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année, entraînant une chute des indices à Wall Street et une envolée des rendements obligataires.

Les taux reprenaient leur souffle jeudi, l'échéance à dix ans évoluant autour de 4,45% vers 20H30 GMT contre 4,49% la veille.

"Cette détente allège ainsi la pression sur le marché boursier", note auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

A la cote, le prix de l'action du géant de l'aérospatiale SpaceX (-3,56% à 158,00 dollars) a terminé dans le rouge, pour la deuxième séance consécutive, une semaine à peine après un lancement boursier historique.

"Il s'agit d'un recul normal après la montée en flèche de l'action", estime Patrick O'Hare.

Malgré cette baisse marquée, le groupe d'Elon Musk affiche encore une progression d'environ 37% depuis son introduction en Bourse vendredi.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (+4,93% à 239,28 dollars), maison mère de Rockstar Games, a été porté par l'annonce jeudi de l'ouverture des préventes de "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) dès le 25 juin.

La sortie très attendue de ce nouvel opus, prévue pour novembre, a été repoussée à plusieurs reprises et interviendra plus de treize ans après GTA V.

Le groupe de conseil Accenture a dévissé de 17,99% à 127,95 dollars, pâtissant d'une révision à la baisse de ses prévisions annuelles à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, jeudi.

L'entreprise a également annoncé une série d'acquisitions dans la cybersécurité, une stratégie qui suscite des interrogations chez certains analystes, alors que le secteur évolue dans un climat incertain face au développement rapide de l'intelligence artificielle.

La place américaine sera fermée vendredi pour observer le Juneteenth, journée fériée célébrant la fin de l'esclavage aux Etats-Unis.

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