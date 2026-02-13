 Aller au contenu principal
Wall Street clôture en douceur malgré une inflation plus modérée
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 22:27

Les indices américains ont terminé en légère hausse vendredi, alors que des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes n'ont pas suffi à insuffler un véritable élan aux marchés.

Selon le Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,2% en janvier, soit une hausse de 2,4% sur un an. Les économistes anticipaient une augmentation mensuelle de 0,3% et annuelle de 2,5%. Hors alimentation et énergie, le CPI de base ressort conforme aux attentes, avec une hausse de 0,3% sur un mois et de 2,5% sur un an.

Malgré cette modération, la réaction des marchés est restée mesurée. Le S&P 500 clôture quasiment à l'équilibre à 6 836,1 points, le Dow Jones progresse de 0,1% à 49 500,9 points, tandis que le Nasdaq 100 gagne 0,18% pour s'établir à 24 732,7 points.

Les craintes liées à l'intelligence artificielle ont de nouveau secoué les marchés cette semaine après l'annonce de nouvelles fonctionnalités par la fintech Altruist. Ces avancées ne concernent plus seulement les valeurs technologiques, mais s'étendent désormais à des secteurs comme l'immobilier et les services financiers.

Dans ce contexte, Charles Schwab et Morgan Stanley ont respectivement perdu 10,81% et 4,9% sur la semaine, tandis que l'éditeur de logiciels Workday recule de 11,36%. Le groupe immobilier CBRE abandonne quant à lui 16,13% depuis le début de la semaine.

Certaines valeurs ont néanmoins tiré leur épingle du jeu. Le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials a bondi de 8,08% après la publication de résultats solides accompagnés de perspectives jugées encourageantes. Airbnb progresse également de 4,65%, porté par des prévisions optimistes.

À l'inverse, Pinterest chute de 16,83% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des perspectives décevantes, illustrant la sélectivité accrue des investisseurs dans un environnement toujours marqué par les interrogations sur la croissance et la valorisation.

Inflation
