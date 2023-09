Wall Street: clôture dans le rouge après Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 07:38

(CercleFinance.com) - Wall Street a accéléré à la baisse au cours de la dernière demi-heure, doublant ses pertes, malgré un exercice de communication réussi pour Jerome Powell puisque les anticipations de nouvelle hausse ou de statu quo le 1er novembre sont à 50/50.



Le Nasdaq a chuté de 1,5%, le S&P500 de 0,9% et le Russel-2000, qui a aussi perdu 0,9%, a effacé son reliquat de gains annuels. Le Dow Jones a limité la casse à -0,2% environ, grâce aux deux défensives Amgen +2,7% et Unitedhealth +2%.



Les indices ont tenu durant la conférence de presse de Jerome Powell : des commentateurs se sont empressés de s'écrier que le cycle de hausse était terminé lorsqu'il a annoncé une révision en baisse de l'inflation et évoqué un maintien des taux au-delà de 5% d'ici fin 2024.



Le raisonnement était le même que pour la BCE jeudi dernier, à savoir que si les taux sont maintenus à de hauts niveaux alors que l'inflation ralentit, c'est qu'ils ne monteront plus (sinon ce serait par trop restrictif vu le contexte incertain).



'Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si cela est approprié. Le FOMC n'a pas tranché sur le fait que le loyer de l'argent a atteint ou non un sommet', a toutefois prévenu le président de la Fed.



La banque centrale a aussi revu à la hausse sa prévision de croissance, démontrant que la vision d'une économie résiliente l'emportait : il ne faudrait pas que la hausse du pétrole rajoute des pressions inflationnistes.



Le marché obligataire a réagi beaucoup moins négativement que Wall Street, avec des écarts symboliques sur les maturités courtes ou très longues... mais en fin de soirée, la dérive s'est accélérée et le rendement des T-Bonds 2033 a grimpé vers un nouveau sommet de 4,395%.



De nombreux géants de la 'tech', vulnérables à la hausse des taux, ont perdu plus de 1,5% : Meta a ainsi abandonné -1,8%, Apple -2%, Netflix et Microsoft -2,5%, Nvidia -2,8%, Alphabet -3,1% et Intel -4,5%.