Wall Street chute suite au recul des actions bancaires, l'incertitude stimule l'or et le pétrole

Les indices de Wall Street ont reculé mercredi, alors que les principales banques ont publié leurs résultats et que les investisseurs ont examiné une panoplie d'incertitudes économiques et politiques qui ont contribué à gonfler les prix des métaux précieux et du pétrole.

Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté plus que prévu et que les prix à la production ont légèrement augmenté en novembre. Cela n'a pas donné de raisons de changer les attentes générales selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt à deux reprises plus tard dans l'année. FEDWATCH

Les publications de résultats de trois des plus grandes banques américaines ont montré une augmentation des bénéfices grâce aux prêts aux consommateurs et aux entreprises en quête de crédit, ainsi qu'une augmentation des frais grâce à un rebond des transactions, mais les investisseurs ont tout de même vendu leurs actions.

Les actions de

Bank of America BAC.N ont chuté de plus de 4 %, celles de Citigroup C.N ont perdu 2,5 % et celles de Wells Fargo

WFC.N ont glissé de 5 %.

"Les banques ont eu un très bon début d'année et les marchés prennent un peu de temps pour digérer les résultats", a déclaré Jake Johnston, directeur adjoint des investissements chez Advisors Asset Management.

"Nous constatons que certaines estimations sont légèrement inférieures à la réalité, mais ces titres ont connu une forte hausse avant la publication de ces rapports, et il n'est pas inhabituel de constater un léger recul."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,43%, à 48 981,98, le S&P 500 .SPX a baissé de 0,73%, à 6 913,19 et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 0,96%, à 23 482,44.

Les valeurs bancaires .SPXBK avaient bondi de 25% au cours des 12 mois précédant la baisse de mercredi.

'VENDRE L'AMÉRIQUE'

Cette semaine, les traders s'interrogent sur l' indépendance de la Réserve fédérale , sur le désir des États-Unis de posséder le Groenland et ses implications pour l'alliance de l'Otan, et sur la possibilité que les États-Unis attaquent l'Iran suite à la répression de manifestations historiques dans ce pays . L'humeur reste positive à l'égard des actions, a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie actions de Bradesco BBI, mais "l'incertitude politique, menée par les États-Unis, s'est accrue, ce qui a généré des titres sur le thème 'vendre l'Amérique'."

Le dollar, quant à lui, a du mal à poursuivre son redressement entamé fin décembre, même si les attentes selon lesquelles la Fed attendra plusieurs mois avant de recommencer à réduire ses taux, ainsi que l'incertitude géopolitique, devraient soutenir la monnaie.

L'indice du dollar =USD , qui le mesure par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,17% à 99,02, avec l'euro EUR= en hausse de 0,09% à 1,1651 $.

La Cour suprême des États-Unis a supprimé un point de l'ordre du jour de la journée en ne rendant pas de décision sur la légalité des tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump. Les investisseurs sont toujours en train de traiter la nouvelle selon laquelle le conglomérat américain de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites.

PAVÉ D'OR?

L'élan du marché a été réservé au pétrole et aux métaux précieux.

L'argent a atteint 92 dollars l'once pour la première fois mercredi. Il a commencé en 2025 à moins de 30 dollars l'once et a fait un bond de 29 % au cours des neuf premiers jours de l'année. XAG= GOL/ L'or a atteint un nouveau record à 4 641,40 dollars l'once et a progressé de 0,7 % à 4 619,46 dollars l'once. Le cuivre atteint également des niveaux sans précédent. CMCU3 MET/L

"Tous les chemins mènent à l'or et à l'argent", a déclaré Alex Ebkarian, directeur de l'exploitation chez Allegiance Gold, citant la demande de divers acheteurs et notant que le marché est dans une phase haussière structurelle.

L'or ne rapporte aucun intérêt et se comporte généralement bien lorsque les taux d'intérêt sont bas et que l'incertitude est grande.

Du côté opposé de l'incertitude mondiale, les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement iranien ont fait grimper les prix du pétrole pour la cinquième session consécutive. O/R

Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,98% à 61,75 dollars le baril et le Brent LCOc1 a gagné 1,08% à 66,18 dollars le baril.

L'augmentation du prix du pétrole a été contenue par des accumulations significatives de brut et de produits aux États-Unis, a rapporté l'American Petroleum Institute tard dans la journée de mardi.