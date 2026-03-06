Wall Street chute en raison des turbulences au Moyen-Orient et de la faiblesse du rapport sur l'emploi

* Indices en baisse: Dow 1,20 %, S&P 500 1,07 %, Nasdaq 0,85 %

* BlackRock limite les retraits alors que les rachats ébranlent le fonds de crédit privé

* Les actions de Marvell Technology bondissent grâce à de solides prévisions pour 2028

* Waller: le choc pétrolier actuel n'alimentera pas une inflation persistante

(Mise à jour des prix à la mi-journée) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, le Dow Jones, à forte composante financière, touchant un plus bas de plus de trois mois, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation et que des données montrent que l'économie a perdu des emplois de manière inattendue en février.

Les signes d' affaiblissement du marché de l'emploi sont apparus dans le contexte d'une grève des travailleurs du secteur de la santé et d'un hiver rigoureux. Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,4 %.

Les traders ont augmenté les paris pour une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale, avec des chances à peu près égales pour juin, d'environ 35% plus tôt dans la journée, selon les données compilées par LSEG.

"Compte tenu de l'évolution de la situation au Moyen-Orient et de la flambée des prix de l'énergie, je pensais que la première baisse des taux interviendrait probablement en septembre", a déclaré Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments.

"Mais compte tenu de la nouvelle faiblesse du marché du travail, les deux aspects du double mandat de la Fed entrent en ligne de compte. À ce stade, je pense que la première baisse des taux interviendra en juillet."

Le double mandat de la Fed consiste à équilibrer à la fois les prix et le marché du travail.

Entre-temps, le conflit au Moyen-Orient a poussé à la plus forte hausse des prix du pétrole cette semaine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, entraînant l'arrêt de la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Le prix du Brent a atteint 90 dollars le baril, entraînant le sous-indice des compagnies aériennes de passagers du S&P 500

.SPLRCALI sur la voie d'une chute hebdomadaire de près de 13 %.

Le Qatar, producteur de gaz naturel, a déclaré qu'il faudrait "des semaines, voire des mois" pour reprendre les livraisons normales, même en cas de cessez-le-feu immédiat, selon un rapport , et que tous les producteurs d'énergie du Golfe pourraient interrompre leurs exportations dans les semaines à venir, ce qui a poussé le pétrole à 150 dollars le baril.

À 11:44 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 577,08 points, ou 1,20%, à 47 377,66, le S&P 500 .SPX a perdu 72,78 points, ou 1,07%, à 6 758,27 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 194,43 points, ou 0,85%, à 22 554,56.

Les pertes ont été généralisées sur le S&P 500, tandis que les banques .SPXBK se sont effondrées de 2,7% et ont touché un plus bas de plus de quatre semaines en raison des craintes sur le marché du crédit privé.

Le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N a perdu 5,6 % après avoir limité les retraits d'un fonds phare de crédit privé suite à une augmentation des demandes de rachat, rejoignant ainsi son rival Blackstone BX.N en début de semaine.

La banque Western Alliance WAL.N a chuté de 12,9%après avoir poursuivi Jefferies JEF.N pour ne pas avoir effectué un paiement pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group. Jefferies a chuté de 8,7%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a atteint un plus haut de quatre mois, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux, a chuté de 1,8%.

Entre autres, la société de puces Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 21% après avoir prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 supérieur aux estimations.

Malgré la morosité ambiante, les actions américaines se sont mieux comportées que les marchés asiatiques et européens cette semaine, aidées par un bond des valeurs technologiques .SPLRCT et par le fait que le pays est un exportateur net de pétrole.

"Le conflit au Moyen-Orient (conflit) a favorisé le marché boursier américain, du moins jusqu'au rapport sur l'(emploi) de ce matin. Nous avons vu les valeurs refuges se tourner vers le dollar et le marché américain a mieux résisté. Selon moi, au cours de l'année écoulée, le thème de la vente de l'Amérique a connu des hauts et des bas", a déclaré Gary Schlossberg, stratège mondial à l' Institut d'investissement Wells Fargo.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré sur Bloomberg Television que la hausse des prix du pétrole n'entraînerait pas nécessairement une inflation persistante et ne justifierait pas un changement de la politique monétaire .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 4,02 contre 1 sur le NYSE et de 2,69 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 36 nouveaux records et 115 nouveaux records à la baisse.