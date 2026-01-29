Wall Street chute à son plus bas niveau en une semaine, l'envolée des budgets consacrés à l'IA par les grandes entreprises technologiques provoquant un repli

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 0,42%, S&P 500 1,1%, Nasdaq 2,11%

Meta progresse, Microsoft et Tesla baissent après les résultats trimestriels

Caterpillar progresse après la publication d'un bénéfice plus élevé au 4ème trimestre

Les résultats d'Apple sont attendus après la clôture des marchés

(Mise à jour avec commentaires, prix en début d'après-midi) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine jeudi, alors qu'une nouvelle vague d'annonces de dépenses considérables liées à l'intelligence artificielle par des entreprises technologiques à forte capitalisation a ébranlé les investisseurs.

Microsoft MSFT.O a chuté de 12,2 % après que le chiffre d'affaires du cloud du géant des logiciels n'a pas impressionné et a alimenté les craintes que les dépenses considérables liées à son alliance OpenAI ne se traduisent pas assez rapidement en termes de monétisation.

Tesla TSLA.O a également fait marche arrière, en baisse de 2,3 %, après que le fabricant de véhicules électriques a présenté des plans visant à plus que doubler les dépenses d'investissement pour atteindre un niveau record.

"Les gens ont simplement jeté de l'argent et maintenant ils ont atteint un certain niveau où ils commencent à regarder sous le capot et à voir ce qui se passe vraiment", a déclaré Max Wasserman, cofondateur et gestionnaire de portefeuille principal chez Miramar Capital.

Les marchés ont également souffert de la chute des valeurs logicielles , après que les perspectives prudentes de SAP

SAPG.DE concernant le cloud et la chute de 10 % de ServiceNow

NOW.N après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au risque que les sociétés de logiciels traditionnelles perdent du terrain face à la concurrence croissante des acteurs de l'intelligence artificielle.

Salesforce CRM.N a perdu 7,2 %, tandis qu'Adobe ADBE.O a perdu 3,9 % et que la société de sécurité dans le cloud Datadog

DDOG.O a chuté de 8,3 %.

À 11:18 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 204,00 points, ou 0,42%, à 48 811,60, le S&P 500 .SPX a perdu 78,68 points, ou 1,13%, à 6 899,35 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 502,65 points, ou 2,11%, à 23 354,80.

Meta META.O s'est démarqué de la tendance en bondissant de près de 8 %, le géant des médias sociaux ayant associé des prévisions de revenus optimistes à une augmentation de 73 % de son budget d'investissement pour l'année en cours.

Les "Sept Magnifiques" ont été au cœur du marché haussier américain, les investisseurs pariant sur le fait que leurs investissements considérables dans l'intelligence artificielle conduiront à une nouvelle phase de croissance des bénéfices.

Selon les données compilées par LSEG, le groupe devrait enregistrer une hausse des bénéfices de 21,5 % au quatrième trimestre, contre 5,3 % pour le reste de l'indice S&P 500.

Toutefois, les dépenses d'investissement et les dépenses liées à l'IA augmentant beaucoup plus rapidement que les revenus qu'elles génèrent, les marchés commencent à se demander si les retombées de ces paris de plusieurs milliards de dollars sur l'IA arriveront assez rapidement pour justifier les valorisations.

"Ils (les investisseurs) commencent à se demander quel type de perspectives de croissance et quel type de rendement réel du capital ils obtiendront grâce à ces investissements", a ajouté M. Wasserman.

Apple AAPL.O est resté stable, avant la publication de ses résultats après la clôture des marchés.

L'indice de l'énergie .SPNY a bondi de 1,5% en raison de la hausse des prix du pétrole, les contrats à terme sur le brut Brent atteignant un plus haut de près de six mois en raison des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle attaque militaire américaine contre l'Iran. O/R

LES BÉNÉFICES SE POURSUIVENT

Parmi les autres résultats notables, Caterpillar

CAT.N et Mastercard MA.N ont respectivement augmenté de 2,8 % et de 1,6 %, après avoir affiché un bénéfice plus élevé pour le trimestre.

L'entreprise de défense Lockheed Martin LMT.N a augmenté de 5 % après avoir annoncé des bénéfices pour 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les actions de Southwest Airlines LUV.N ont progressé de 12,9 % après que la compagnie aérienne a prévu un bénéfice annuel plus élevé que prévu.

L'entreprise phare IBM IBM.N a bondi de 6 % après avoir dépassé les estimations pour ses résultats du quatrième trimestre.

DÉCISION DE LA FED CONFORME AUX ATTENTES

Le président Jerome Powell a déclaré mercredi que la Fed resterait dépendante des données, les risques à la hausse pour l'inflation et les risques à la baisse pour l'emploi diminuant.

Les données nationales ont montré que les demandes initiales de chômage ont légèrement baissé à 209 000 la semaine dernière.

Parmi les autres mouvements boursiers, les mineurs de terres rares ont glissé à la suite d'un rapport selon lequel l'administration Trump prendrait du recul par rapport aux planchers de prix des minéraux critiques.

USA Rare Earth USAR.O a chuté de 12,7 %, MP Materials

MP.N a perdu 11 %, tandis que Critical Metals CRML.O et United States Antimony UAMY.A ont chuté de plus de 15 % chacun.